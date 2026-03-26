שוטרי המחוז הדרומי פועלים גם בשעה זו (חמישי) בפריסה ובהיערכות מיוחדת ברחבי הדרום, בעקבות נזקי מזג האוויר החורפי והחשש לפגיעה בביטחון הציבור ומשתמשי הדרך.

הסערה החורפית שפקדה את הארץ בימים האחרונים הותירה אחריה נזקים, במיוחד באזור הדרום, שם הגשמים הכבדים והשיטפונות גרמו לחסימת כבישים מרכזיים. בהתאם להערכת המצב ותנאי מזג האוויר, נכון לשעה זו חסומים לתנועה מספר צירים מרכזיים באזור: כביש 90 בין צומת מלונות ים המלח לעין גדי, כביש 90 בין צומת הערבה לצומת נווה זוהר, כביש 40 מצומת קטורה ועד צומת ציחור, כביש 40 מצומת ציחור ועד מצפה רמון, כביש 40 באזור נחל חווארים, כביש 234 בגשר צאלים, כביש 204 בין ירוחם לצומת חלוקים, וכביש 171 בין צומת הרוחות להר חריף.

במשטרה קוראים לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות באזורי הסיכון, להתעדכן כל העת בדבר חסימות ושינויים בהסדרי התנועה, ולהישמע להנחיות השוטרים. הדגש הוא על נהיגה זהירה ובהתאם לתנאי מזג האוויר והדרך, במיוחד בכבישים הבין-עירוניים באזור הדרום.

כוחות המשטרה, יחד עם לוחמי מג"ב, מתנדבים ושוטרי משטרת התנועה הארצית, ממשיכים לפעול בפריסה רחבה ברחבי הדרום, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של משתמשי הדרך ולסייע לציבור בהתאם לצורך. הערכות המצב נמשכות, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי במצב הכבישים.