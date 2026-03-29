אחרי שנאלצה אמש להסיט את כל טיסותיה לנתב"ג, והיום ביטלה את כל הטיסות מחיפה, 'אייר חיפה' מעדכנת כי טיסות החברה צפויות להתקיים כסדרן | הנוסעים שטיסותיהם הוסטו לנתב"ג קיבלו 50$ לשימוש עתידי בחברה | מהחברה נמסר: "נמשיך ללוות את הנוסעים עד לחזרה מלאה לשגרה" (תעופה)
ישראל נכנסת ליממה קשה במיוחד מבחינת מזג האוויר. בשירות המטאורלוגי פרסמו אזהרה אדומה, בשל הרוחות העזות שיפקדו את ארצנו ובשל ההצפות הצפויות והשיטפונות בשומרון ובמדבר יהודה | ברשות שדות התעופה עדכנו, כי בשל מזג האוויר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר (אקטואליה)
לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ, מזג אוויר)
מזג האוויר החורפי חזר אך לא להרבה זמן, בעיר נתניהו הרחובות הוצפו תוך שעה בלבד, כאשר במקום ירד 'מבול' של 20 מ"מ - תוך כאמור פחות משעה | העירייה: "אנו מטפלים באירוע, הייתה כמות משקעים גדולה בזמן קצר" (חדשות בארץ)
העיר בית שמש לא התכוננה כראוי לסערה? על פי דיווחי התושבים, במיוחד אלו שבשכונות החדשות, הם חוו הבוקר סיוט שאין כדוגמתו ולדבריהם, "זה לא הגיוני שהעירייה לא נערכה כיאות לחורף המתקרב ולא ייתכן ששכונות חדשות סבלו מנהרות של מים עד כדי כך, שרכבי הסעות היו צריכים חילוץ ואנשים לא יכלו לצאת מהעיר" | עדויות התושבים ותיעודים מהסערה (חדשות בארץ)
מדי שנה ילדי ירושלים מחכים לשלג, שלרוב לא מגיע והילדים מאוכזבים, למרות התחזיות הבומבסטיות בשבוע שעבר על שלג כבד, החל משבת, החזאים ציננו ככל שהתקרבנו לתאריך את ההתלהבות, וכעת החל לרדת בירושלים שלג מעורב עם גשם (מזג האוויר)