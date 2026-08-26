התחזית ליום רביעי: לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, צפוי מזג אוויר בהיר. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במעט, ויהיו גבוהות מהמקובל בעונה זו, במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ. עומס החום יורגש באופן ניכר. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.

ביום חמישי, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, ייעשה מזג האוויר בהיר. הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לתקופה זו של השנה.

ביום שישי, העננות הבוקרית תתפזר והמזג ייעשה בהיר. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהמקובל. עומס החום יקל במידה מסוימת.

ביום שבת קודש, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, צפוי מזג אוויר נאה. הטמפרטורות יעלו מעט. לקראת שעות הלילה, באזור הצפון והמרכז צפויים גשמים מקומיים, וייתכנו סופות רעמים בודדות.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 24-32

באר שבע: 21-36

חיפה: 23-31

טבריה: 24-39

צפת: 22-34

אילת: 28-42