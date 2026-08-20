השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (יום חמישי) אזהרה אדומה בשל עומסי חום כבדים הצפויים באזורים רבים בארץ. האזהרה חלה על עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון ודרום מדבר יהודה, אזור ים המלח וצפון הערבה.

על פי התחזית, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו גבוהות מהמקובל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו ברוב האזורים. משעות הצהריים צפויה התחזקות הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר, יום שישי, התחזית מצביעה על המשך המגמה. לאחר התפזרות העננות בבוקר, מזג האוויר יהיה נאה עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב רחבי הארץ. באזור ההרים ובפנים הארץ יהיה חם מהרגיל ויבש, ואילו במישור החוף יורגש הביל. עומסי החום יכבידו עוד יותר ויגיעו לרמה של כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

ביום שבת קודש צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול הקלה מסוימת בעומס החום, אולם עדיין יישארו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 18-32 מעלות

תל אביב: 24-31 מעלות

באר שבע: 22-34 מעלות

חיפה: 23-31 מעלות

טבריה: 22-38 מעלות

צפת: 17-34 מעלות

אילת: 28-40 מעלות