ביום שישי הקרוב תצא הלוויתו של רס"ל יהודה יקותיאל כץ ז"ל מישיבת כרם ביבנה, המקום שבו למד בשנים שקדמו לגיוסו לצה"ל. ההלוויה תגיע לחלקה הצבאית בבית הקברות בהר הזיתים שבירושלים.

במעגל מרגש שנסגר לאחר ארבעה עשורים ומעלה, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שלישי שעבר כי במבצע מיוחד שביצעו צה"ל והמוסד הושבו עצמותיו של רס"ל כץ ז"ל, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה בחודש סיוון תשמ"ב (יוני 1982). רס"ל כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב קשה שהותיר חותם עמוק בתולדות צה"ל.

ראש הממשלה נתניהו מסר אתמול: "במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ".

ראש הממשלה הוסיף והתייחס להוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף ז"ל, שפעלו ללא לאות להשבת בנם אך לצערנו הרב כבר הלכו לעולמם. "אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב", אמר נתניהו.