גופתו
של רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
שנפל בקרב סולטן יעקוב
לפני 43
שנה,
הושבה מלב סוריה לישראל
במבצע חשאי |
השבתו המדהימה "אל
אדמת ארץ ישראל"
מעלה שוב לפנינו את
מעלת הנקברים בארץ הקודש | "ושכבתי עם אבותיי" (יהדות
ואקטואליה)
אחרי שנפגש עם משפחתו של צביקה פלדמן הי"ד, שגופתו הושבה לישראל, שיתף ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: "באתי למשפחה, לאחות ענת, לאחים שלומי ואיציק. ברגע מאוד מרגש, סיפרתי להם שאחרי מבצע נועז, של המוסד וצה"ל, מדינת ישראל החזירה את צביקה פלדמן הביתה. הייתה התרגשות גדולה מאוד" | צפו (בארץ)
פרטים נוספים נחשפים על המבצע החשאי והדרמטי בעומק סוריה להשבת גופתו של הלוחם צביקה פלדמן הי"ד, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 43 שנים | המבצע המורכב כלל תחבולות וסיכון חיים, והכוח שהשתתף בו פועל בסוריה כבר מספר שנים | בחודשים האחרונים נוצרה פריצת דרך משמעותית (צבא וביטחון)
לאחר
43
שנים,
הושבה
גופת רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
נעדר
קרב סולטן יעקב,
במבצע
חשאי של המוסד וצה"ל
| אך גם באותו
קרב היו ניסים,
הרב
דוד תורג'מן
שליט"א מרבני
דימונה ולוחמים נוספים שניצלו בזכות "הציצית" | (יהדות,
ואקטואליה)