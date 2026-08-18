רס"ל יהודה כץ ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

לאחר 44 שנים של המתנה כואבת, הודיע צה"ל על איתור עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל, שנחשב לנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב שהתרחש במלחמת לבנון הראשונה. נציגי הצבא הגיעו למשפחה ועדכנו אותה בממצאים, ובכך הסתיים אחד הפרקים הכואבים ביותר בתולדות מערכות ישראל.

הקרב בסולטן יעקב, שהתנהל ביום י"ט בסיוון תשמ"ב (11 ביוני 1982), נחשב לאחד הקרבות הקשים והמורכבים במלחמת לבנון הראשונה. באותו יום נפלו עשרים חיילים, עשרות נוספים נפצעו, ושישה לוחמים הוכרזו כנעדרים. מבין אלה, שלושה נותרו ללא גורל ידוע במשך עשרות שנים ארוכות.

זכריה באומל ז"ל ( צילום משפחתי )

לפני כשבע שנים הושבה לקבורה בישראל גופתו של רס"ל זכריה באומל ז"ל, ובשנה האחרונה הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן ז"ל במסגרת מבצע מיוחד שבוצע בשטח סוריה. כץ ז"ל היה הנעדר האחרון מאותו קרב טראגי שהותיר צלקת עמוקה בזיכרון הלאומי. מצור על בכירים איראנים במנהרות לבנון בבלי | 15.08.26 פרטי הקרב הקשה העימות התנהל בין כוחות צבא סוריה לכוחות צה"ל ביום השישי למבצע שלום הגליל. בראש הגזרה עמד אביגדור (יאנוש) בן גל, סגנו היה אהוד ברק, וראש מטה הגיס היה עמרם מצנע. הכוח שהוטל עליו לבצע את המשימה כלל שלוש חטיבות שריון וחטיבת חי"ר. בלילה שבין י"ח לי"ט בסיוון החל הכוח בתנועה לעבר צומת אסטרטגי שכונה בשם קוד "משולש טובלנו", הממוקם למרגלות הכפר סולטן יעקב. הכוחות הישראליים לא ידעו כי בסמוך לכפר מוצבים כוחות סוריים, והקרב שפרץ היה קשה ביותר.

רס"ל צבי פלדמן ז"ל ( צילום: אתר צה"ל )

על פי עדויות שנאספו לאחר מכן, הקרב התאפיין בבלבול ובהיעדר תיאום מספק בין הכוחות, מה שהוביל בין היתר לירי בין כוחות צה"ל עצמם. הכוח הישראלי נמצא במצב של נחיתות טופוגרפית, והלחימה נמשכה כשמונה שעות עד שהגדוד נסוג לאחור בחסות ירי ארטילרי כבד.

בסיום הקרב נותרו שמונה טנקים ישראליים בידי הכוחות הסוריים. גורלם של שלושה מהנעדרים התברר בהמשך: זוהר ליפשיץ נהרג במהלך הקרב ונקבר בסוריה, וגופתו הוחזרה לישראל בתום המלחמה. אריק ליברמן נפל בשבי הסורי ושוחרר כעבור שנתיים. חזי שי נפל בשבי ארגון הטרור של אחמד ג'יבריל ושוחרר שלוש שנים לאחר מכן במסגרת עסקת ג'יבריל.

מחלוקות ומחקר

נסיבות הקרב ומהלכיו עמדו במוקד מחלוקת מחקרית וציבורית, ככל הנראה בשל תוצאותיו הקשות, אי-הוודאות לגבי גורל הנעדרים וטענות שהועלו כלפי מפקדי הקרב, שחלקם הפכו בהמשך לדמויות פוליטיות.

מחקר שנערך שנים לאחר מכן העלה כי בידי צה"ל היה תצלום אוויר שבו נראה מיקומם של הכוחות הסוריים, אך מידע זה לא הועבר לכוחות הלוחמים בשטח. לאחר חתימת הסכם אוסלו העביר יאסר ערפאת לידי ישראל חצי מדיסקית הזיהוי של באומל ז"ל.

איתור עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל מסיים פרק כואב, ומאפשר למשפחה לקבל סגירת מעגל לאחר עשרות שנים של המתנה, תקווה ותפילה.