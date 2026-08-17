היום (יום ב') פרסמה מועצת השלום הודעה רשמית המפרטת את ההסכמות שהושגו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, הכוללת 20 נקודות. במסגרת ההסכמות יוקמו שני צוותי עבודה משותפים שיפעלו במקביל לקידום פירוז מוחלט של רצועת עזה.

ההסכמה קובעת כי כוחות צה"ל לא יסוגו מהרצועה כל עוד לא יושלם פירוק מלא של חמאס מנשקו ופירוז מוחלט של כל רצועת עזה. הפירוז כולל פירוק של כלי נשק קלים וכבדים כאחד, וכן השמדה מלאה של כל מערכת המנהרות ברצועה.

על פי ההודעה, כלי הנשק שייאספו יפורקו באופן מוחלט כך שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש בעתיד. ישראל שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגנה עצמית, וכפי שצוין בהודעה: "אם חמאס יפנה לטרור, לאלימות או ינסה להתחמש מחדש, ישראל תשמור על הזכות לפעול בהתאם".

מועצת השלום הודיעה לראש הממשלה כי חמאס התחייב להתפרק מנשקו באופן מלא ולהפסיק מיידית את כל הפעילות הצבאית ברצועה, כולל התחמשות מחדש וחפירת מנהרות. מצדו, אישר ראש הממשלה כי ישראל תעמוד בהתחייבויות קודמות שטרם יושמו, אשר סייעו לארצות הברית להביא לשחרור כל החטופים החיים ולמרבה הצער גם גופות החללים.

במסגרת שיתוף הפעולה יוקמו באופן מיידי שתי קבוצות עבודה משותפות. הקבוצה הראשונה תטפל בנושאי ביטחון ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושות להשלים באופן מלא ומהיר. הקבוצה השנייה תטפל בצרכים בסיסיים של תושבי עזה, כולל תברואה, מים נקיים ונושאים נוספים בתחום בריאות הציבור.

ההסכמות מגיעות בעקבות פגישה שקיים ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עם בכירי חמאס במצרים. במהלך הפגישה הפעיל קושנר לחץ משמעותי על נציגי הארגון ודרש מהם להתחיל ביישום מיידי של התחייבותם להתפרק מנשקם. לצד קושנר השתתפו בפגישה גורמים בינלאומיים בכירים, ביניהם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר.

בתמיכת הנשיא טראמפ, הצדדים חולקים יעדים משותפים: עזה מפורזת לחלוטין, נטולת רדיקליזם, שאינה מהווה איום על ישראל, ושבה תושבי עזה יוכלו לשאוף לשגשוג ולכבוד בדרכי שלום.