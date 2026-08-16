מתיחות משפטית בין הליכוד למפלגתו של גדי איזנקוט: עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הפנה אמש (יום ראשון) מכתב התראה רשמי למפלגת "ישר! עם איזנקוט". הפנייה המשפטית נעשתה בעקבות פרסום שהופץ ברשתות החברתיות, שבו ערכה המפלגה באופן דיגיטלי שלט חוצות שהופק במקור על ידי הליכוד.

בשלט המקורי של הליכוד מוצגות דמויות של גדי איזנקוט, יאיר גולן, עלי חמינאי ואחמד טיבי, עם המסר "הם רוצים שנתניהו יפסיד, אל תתנו להם לנצח".

מפלגת "ישר! עם איזנקוט" השתמשה באותו שלט, אך שינתה את המסר ל"הם רוצים שאכ״ל יקרוס, אל תתנו לנתניהו לנצח". הפרסום לווה בכיתוב: "ישר! עם איזנקוט. נתניהו, תיקנו לך. רק איזנקוט יקים ממשלת גיוס ציונית על מלא".

דרישת הליכוד להסרת הפרסום

במכתב ההתראה טוען היועץ המשפטי של הליכוד כי הפרסום מהווה תעמולת בחירות אסורה. הטענה מתבססת, בין היתר, על השימוש בשלט המזוהה עם קמפיין הליכוד ועל אופן הצגתו לאחר העריכה הדיגיטלית.

בנוסף, נטען בליכוד כי הפרסום הופץ כמודעה ממומנת ברשתות החברתיות, דבר המהווה לטענתם הפרה של הוראות חוק הבחירות בנוגע לדרכי תעמולה מותרות.

הליכוד דורש ממפלגת איזנקוט להסיר את המודעה מכל אמצעי התקשורת והרשתות החברתיות בהם פורסמה, ולהפסיק כל שימוש בה.

המכתב קובע אולטימטום למפלגת "ישר!" עד יום שני בשעה 12:00 בצהריים. אם המודעה לא תוסר עד למועד זה, הליכוד מאיים לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשה להוצאת צו המורה על הפסקת הפרסום.