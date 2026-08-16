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"נכיר טובה למי שסייע לעולי הציון"

רבה של אומן ממליץ להצביע בפריימריז למי שסייע לחסידי ברסלב: זו הרשימה המלאה

הרב יעקב גאן, רבה של העיר אומן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז בליכוד ומנה שמות של שרים וחברי כנסת שסייעו לציבור חסידי ברסלב לאורך השנים | "אנחנו מחזירים להם טובה" | בין השמות: מיקי זוהר, מירי רגב, דודי אמסלם, מאי גולן וזאב אלקין

אילוסטרציה: ערב חג באומן (צילום: דוברות איחוד הצלה)

הרב יעקב גאן, המשמש כרבה של העיר אומן שבאוקראינה, פרסם מכתב מיוחד לקראת הפריימריז במפלגת הליכוד. במכתבו הוא מפנה את תשומת הלב לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן, וקורא להכרת טובה כלפי אישי ציבור שסייעו במשך השנים לציבור חסידי ברסלב.

הרב גאן פנה במכתבו לחברי מפלגת הליכוד שרואים חשיבות בנושא העלייה לאומן ובשמירה על האפשרות להמשיך ולהגיע לציונו של רבי נחמן זיע"א. במסגרת זו הוא מנה מספר שרים וחברי כנסת שפעלו למען הציבור: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין.

לדברי הרב גאן, ציבור חסידי ברסלב זוכר ומעריך את מי שעמד לצידו לאורך השנים, והפנייה נעשית מתוך עיקרון של הכרת הטוב. במכתב נכתב במפורש: "אנחנו מחזירים להם טובה", תוך הדגשת הקשר המיוחד שנוצר בין ציבור חסידי ברסלב לבין אנשי הציבור שפעלו, כדבריו, למען ענייני אומן והעולים לציון.

פרסום המכתב על רקע הפריימריז בליכוד צפוי לעורר עניין בקרב חברי המפלגה, בשל המשקל שמייחס ציבור חסידי ברסלב לנושא העלייה לאומן ולשמירה על הקשרים עם מקבלי ההחלטות בישראל.

ברסלבאומןפריימריזליכוד

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