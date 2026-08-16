מערכת הבחירות במגזר החרדי עשויה לקבל שחקן חדש ומפתיע. מפלגה חרדית נוספת בשם "צבע שחור" נמצאת בשלבי התארגנות מתקדמים לקראת הבחירות הקרובות, כך דיווח אמש (מוצאי שבת) העיתונאי יואלי ברים בחדשות 13. על פי הדיווח, מאחורי היוזמה עומדים רבנים וראשי ישיבות המשתייכים לזרם החרדי המרכזי, ובהם גורמים מהציבור הליטאי, החסידי והספרדי.

הנושא המרכזי שעליו מבקשים המארגנים את קולות הציבור החרדי הוא סוגיית גיוס בני הישיבות. אנשי המפלגה מבקשים לקדם חזרה למתווה של "תורתו אומנותו" כפי שהיה נהוג בעבר, ללא הטלת סנקציות על תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים. בשלב זה הכוונה היא להציב ברשימה אישים הנחשבים לרבנים, כאשר פעילותם בכנסת אמורה להתמקד בראש ובראשונה בהסדרת מעמדם של לומדי התורה.

שמה של ההתארגנות נבחר מתוך עולם המאבק בגיוס. "צבע שחור" הוא שמו של הקו הטלפוני המשמש להפצת התרעות על פעילות המשטרה הצבאית נגד לומדי תורה. לפי הדיווח, לקו מחוברים כ-100 אלף איש, והוא כבר הפך לשם מוכר בקרב הציבור. כעת מבקשים העומדים מאחורי היוזמה לתרגם את החשיפה וההזדהות סביב הנושא לכוח פוליטי בבחירות.

אם המהלך אכן יבשיל להתמודדות בבחירות, הוא עלול לנגוס בכוחן האלקטורלי של "המפלגות" שהוקמו לאחרונה - הציבור החרדי, אחי, והקהל. עם זאת, ככל הנראה לא יפגע במפלגות החרדיות מאחר ומי שפועל ומצביע כפי הוראת גדולי ישראל יצביע להן, ומי שלא - כבר פרש עם הקמתן של שלושת הרשימות החדשות.