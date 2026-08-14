יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יו"ר 'המילואימניקים' שהתאחדה עם 'הבית הציוני' ושתיהן לא עוברות את אחוז החסימה, יועז הנדל, מציב תנאים מחמירים לשיתוף פעולה קואליציוני עתידי. באירוע שנערך במועצה האזורית מגידו תחת הכותרת 'צומת מגידו', הבהיר הנדל כי לא יהיה מוכן להיות שותף לממשלה הנשענת על מפלגות חרדיות או ערביות.

"יש להקים קואליציה ציונית", הצהיר הנדל, תוך שהוא מדגיש: "איני מוכן למפלגות חרדיות וערביות - לא שאני פוסל את האוכלוסיות עצמן, אלא את השותפות הפוליטית איתן". שר התקשורת לשעבר הסביר את עמדתו: לדבריו, ללא ממשלה ציונית "מדינת ישראל תתפרק לשטעטלים חרדים נטולי מדינה ולמובלעות ערביות נטולות מדינה", והוסיף כי "הילדים והנכדים שלנו לא יחיו במדינת ישראל" אם לא תוקם ממשלה כזו. טענות כלפי הציבור החרדי הנדל התייחס באופן ספציפי לציבור החרדי, תוך שהוא מביע עמדה חילונית נדושה: "עם החרדים זה הרבה יותר כואב לי - הם מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד", הטיח. הוא הציב עמדה ברורה בנושא המימון הממשלתי: "מי שלא משרת בצבא, המדינה לא יכולה לממן אותו, כי אז היא מחזקת ומרחיבה את גורמי החורבן שלה". האדמו"ר שמעניק תמיכה פומבית באיזנקוט: "יהיה ראש הממשלה" דוד קליין | 13.08.26 1 דברי הנדל מגיעים לאחר שהשלים איחוד פוליטי עם ח"כ חילי טרופר, שאף הוא הצהיר כי לא ישב עם חרדים באותה ממשלה. יצוין כי טרופר התנער מהצעת החוק של הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שאינו משרת, אולם שני הפוליטיקאים מסכימים על הרצון בסנקציות כלכליות וחוק גיוס חובה לכולם כתנאי סף לכל קואליציה.

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ביקורת על ראש הממשלה

הנדל לא חסך גם מראש הממשלה בנימין נתניהו. "נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא האחראי על שבעה באוקטובר", הצהיר, והוסיף: "זה הערכים של הצבא וזה הערכים של מנהיגות אזרחית".

באשר לאפשרות להצטרף למפלגה קיימת, הנדל היה נחרץ בסירובו: "אני לא רוצה להצטרף לאף פוליטיקאי ותיק וישן בחליפה אחרי 580 ימי מילואים וארבע שנים באזרחות, ולא להיכנע לאמנות הפשרה". הוא הבהיר כי אין לו עניין בתפקיד שרותי, אלא "לעצור את הפירוק של מדינת ישראל, להעביר חוק גיוס ולהבטיח ממשלה ציונית".

אזהרה מפני קואליציה אנטי-נתניהו

הנדל הזהיר מפני תרחיש של הקמת ממשלה המבוססת אך ורק על התנגדות לנתניהו. "גוש רק לא ביבי לא יצליח להקים ממשלה", טען, "או שיקים עם מפלגות ערביות, זה יחזיק יומיים ואז יהיה ריבאונד של 70 מנדטים לנתניהו. אסור שזה יקרה. חייבים ממשלה ציונית נטו".