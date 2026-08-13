( צילום: מתוך הקמפיין )

יאיר גולן, יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', הציג בימים האחרונים את מה שהוא מכנה "התוכנית הקיצונית" של מפלגתו לקראת הבחירות הצפויות. בנאום מפורט ומתוכנן, פרט גולן את עמדותיו בנושאי דת ומדינה, תוך שימוש בטרמינולוגיה חריפה ובציניות גלויה כלפי הציבור החרדי ועולם התורה.

"בשבועות האחרונים אני שומע שוב ושוב שהדמוקרטים ואני קיצוניים", פתח גולן את דבריו. "אז היום אני רוצה לשים את הדברים על השולחן ולהציג לציבור את התוכנית לישראל שמגיעה לנו. אני מזהיר – תשמעו כאן דברים סופר רדיקליים". "סגירת ברז הכספים למפעל ההשתמטות" בראש רשימת העמדות הציב גולן את נושא גיוס בני הישיבות. "כמי שבחר לבלות את רוב חייו כמפקד ולוחם בצבא ההגנה לישראל, אני תומך באופן קיצוני בסגירת ברז הכספים למפעל ההשתמטות, ואני תומך בגיוס שוויוני לכולם", הצהיר. לטענתו, "בעמדה הקיצונית הזו תומכים כ-85% מאזרחי ישראל". מטוס מסתורי תועד בארה"ב ועורר דיונים בבלי | 12.08.26 גולן הבהיר כי את התקציבים שיקצץ מעולם התורה, הוא מתכוון להשקיע "באופן קיצוני בשיפור מערכת החינוך: חינוך לגיל הרך, חינוך לדמוקרטיה". בלשונו: "זו אולי נשמעת עמדה רדיקלית, אבל אני בעד חינוך שוויוני לכל ילד וילדה". תחבורה בשבת: "חיה ותן לחיות" בנושא תחבורה ציבורית בשבת, הציג גולן עמדה ברורה. "אם אדם ירצה באופן קיצוני לבקר את משפחתו בשבת – אני בעד לאפשר לו. אם בחורה קיצונית רוצה ללכת לים אפילו בשבת – تفضل (תפדל). ומני שרוצה לא לנסוע בשבת – זו גם זכותו", אמר. "אני באופן קיצוני אומר: חיה ותן לחיות. אגב, בעמדה הרדיקלית הזאת תומכים כ-70% מאזרחי ישראל".

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העמדה מגיעה על רקע המחאות הנמשכות בצפת ובמירון נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת, שם יוצאים תושבים למחות זו השבת החמישית ברציפות. כמו כן, ח"כ אוריאל בוסו הגיש שאילתה דחופה לשרת התחבורה בנושא הרחבת קווי האוטובוס בשבת בפתח תקווה.

ביטול חוקי הרפורמה ומערכת משפט עצמאית

גולן המשיך ופירט את תוכניתו להחזרת המשטרה לתפקוד מקצועי, תוך ציון כי "רק 11% מהאוכלוסייה הגדירו את תפקוד המשטרה כטוב מאוד". בנושא מערכת המשפט, הצהיר: "קחו נשימה ארוכה, זה הולך להיות דרמטי: אני רוצה מערכת משפט עצמאית וחוק יסוד שיקבע דבר קיצוני מאוד – כל אזרחי ישראל שווים".

בין הסעיפים הנוספים בתוכנית: ביטול כל חוקי ההפיכה המשטרית, השקעה בשיקום הצפון והעוטף, פירוק מאחזים בלתי חוקיים, ו"מלחמה קיצונית בטרור – כן, גם בטרור יהודי".

"ישראל שינתה את פניה"

בסיום דבריו, ביקש גולן להסביר את הרקע לעמדותיו. "שנים אמרו למחנה שלנו לשתוק, לא להרגיז, לא להיות קיצוניים, להתפשר עוד קצת, לוותר עוד קצת", אמר. "בזמן ששתקנו, מה קיבלנו? הפיכה משטרית, כהניזם בממשלה, שחיתות ופוליטיזציה של השירות הציבורי, כפייה דתית, הומופוביה, הדרת נשים, השתמטות, ביזת הקופה הציבורית ומחדל ביטחוני שהפך למצב קבע".

"אז עכשיו אנחנו מפסיקים לשתוק ויוצאים למלחמה על הדמוקרטיה שלנו", הכריז. "הבחירות האלה הן לא רק על החלפת נתניהו, בכלל לא – הבחירות האלה הן על החלפת כיוון. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. מקיצוניות – לציונות, למגילת העצמאות" כך הצהיר גולן.