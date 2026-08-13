ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז השבוע על שריונו של איש העסקים וההייטק אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת. זהו השריון הראשון מתוך שמונת השריונים שהוקצו לראש הממשלה עד למקום ה-30. אלא שמאחורי ההכרזה החגיגית מסתתר פלונטר פיננסי ומשפטי לא פשוט שעלול לעלות למועמד הטרי במיליוני דולרים.

בהודעה הרשמית של תנועת הליכוד הוגדר דוברונסקי כאיש ימין, איש עסקים מצליח וממקימי ענף ההייטק בישראל. לפי המפלגה, לאחר הבחירות מיועד דוברונסקי להוביל את תחום הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה. דוברונסקי מוכר לציבור הרחב גם מהשתתפותו בעבר בתוכנית הטלוויזיה "הכרישים".

המכשול המשפטי: חוק יסוד הכנסת

דוברונסקי מחזיק באזרחות אמריקאית, עובדה שעלולה להסתבך עבורו באופן משמעותי. על פי חוק יסוד: הכנסת, חבר כנסת בעל אזרחות כפולה נדרש לעשות ככל שביכולתו כדי לוותר על אזרחותו הנוספת בטרם יוכל להצהיר אמונים ולהתחיל לכהן בתפקידו.

עבור אזרחי ארצות הברית, הוויתור על האזרחות אינו עניין בירוקרטי בלבד. חוקי המס בארה"ב מטילים "מס יציאה" דרקוני על אזרחים בעלי הון המוותרים על אזרחותם. מס זה מחושב כאילו מכר בעל האזרחות את כלל נכסיו בעולם ביום הוויתור, והוא מחייב תשלום מס מיידי ומראש לרשויות המס האמריקאיות.

במקרה של דוברונסקי, הוויתור על האזרחות עשוי להסתכם באירוע מס של מיליוני דולרים. דוברונסקי נמנע מלהשיב לשאלת מערכת 'שומרים' בנושא האם הוא נכון לבצע את הצעד הזה.

20 שנה בארצות הברית

בעשורים האחרונים מרכז חייו של דוברונסקי הוא בארצות הברית. בריאיון טלוויזיוני שהעניק לפני כארבע שנים העיד על עצמו: "אני גר 20 שנה בארצות הברית, מתוכן ב-13 השנים האחרונות בסיליקון ואלי".

למגורים הממושכים בחו"ל יש משמעות מיסויית ישירה. לפי החוק בישראל, תושבות ישראלית מנותקת באופן אוטומטי לאחר חמש שנות שהות מחוץ למדינה. ככל הידוע, דוברונסקי אינו נחשב כיום לתושב ישראל, ולפיכך הוא חייב במס בישראל אך ורק על הכנסות שנוצרו בתחומי המדינה. גם בסוגיית סטטוס התושבות שלו, דוברונסקי לא סיפק מענה.

כיום מתגורר דוברונסקי בפאלו אלטו שבקליפורניה, בבית ששוויו מוערך בכ-5 מיליון דולר, יחד עם רעייתו ננסי.

מהייטק לחומוס: מפה עסקית חובקת עולם

דוברונסקי החל את דרכו המקצועית בעולם ההייטק. בשנת 1996, מיד עם שחרורו משירות צבאי, הקים את הסטארט-אפ הראשון שלו - לוח המודעות האינטרנטי הראשון במדינה. בשנת 2008 עבר מניו יורק לעמק הסיליקון שבקליפורניה.

בחוף המערבי מוכר דוברונסקי בעיקר כבעלים, יחד עם רעייתו, של רשת מסעדות החומוס המצליחה Oren's Hummus. ביוני 2011 פתח את המסעדה הראשונה בפאלו אלטו - המסעדה הראשונה שהגישה חומוס בעמק הסיליקון. עם השנים הרחיב את הרשת לשישה סניפים נוספים ברחבי ארצות הברית.

נכון להיום, דוברונסקי רשום כבעל מניות בחברה ישראלית אחת בלבד - "בן גוריון והירקון בע"מ", שבה מחזיקים בני משפחתו בשאר המניות. החל משנת 2024 הוא מכהן גם כדירקטור בחברה הישראלית "יוניפר קייר טכנולוגיות בע"מ", המספקת שירותי קהילה מקוונת לאזרחים ותיקים. לאורך השנים היה מעורב ב-7 חברות הרשומות בישראל.

מנגד, הפעילות העסקית שלו בארה"ב נרחבת בהרבה: כיום הוא רשום כמעורב ב-9 חברות אמריקאיות, ולאורך השנים הייתה לו זיקה ללפחות 8 חברות נוספות בארה"ב.

סערה בעקבות פרסומים קודמים

שעות ספורות לאחר פרסום ההצטרפות, צצו ברשתות החברתיות פרסומים קודמים של דוברונסקי המעוררים שאלות. במהלך המלחמה פרסם דוברונסקי בפייסבוק התייחסות לסוגיית החטופים, שם כתב: "קרוב לוודאי שהם שמורים במנהרות כקלף היקר ביותר לביטחון צמרת החמאס, ולכן אין דאגה לפגוע בהם מעל פני השטח. צריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים. את המלחמה הזאת צריך לנצח בכל מחיר ואת חמאס להשמיד עד תום".

עתה, כשהוא מועמד לכניסה לבית המחוקקים בירושלים, יצטרך דוברונסקי לקבל החלטה: האם הזיקה הפוליטית וההובלה של תחום הבינה המלאכותית בישראל שוות את התשלום הכבד לרשויות המס בארה"ב.