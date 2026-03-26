ועדת הכספים דחתה את הצעת משרד האוצר לעלות את מס הקנייה לרכבים חשמליים ולשווי שימוש ברכב, אך נבלם כבר בוועדת הכספים, כשמקביל הם נדרשו להביא לוועדה תכנית רב-שנתית שתחדיר לשוק יותר רכבים ירוקים - בלי מס גודש ובלי מס נסועה (רכב ותחבורה)
בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם באוצר במסגרת תקציב 2026, מאיים לייקר אותן עוד יותר | במידה וחברות התעופה יגלגלו את המס לצרכן, הנוסעים עומדים לשלם תוספת של למעלה מ-500 שקלים (!) לנוסע | באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה (תעופה, כלכלה)
פגישה סגורה בבית הלבן בין נשיא ארה"ב למנכ"ל מטא הקדימה איום פומבי נגד מדינות אירופה | טראמפ מזהיר מפני צעדי נגד למדינות שיטילו מסים על ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות, כולל מגבלות על ייצוא שבבים וטכנולוגיה יוקרתית (בעולם)
ממשל טראמפ הודיע על העלאת מכסים ל-50% על ייבוא תוצרת ברזיל, מהלך המעורר זעזוע במשק הברזילאי | הממשלה בברזיל מקימה תכנית חירום להצלת אלפי עסקים, כשהמגזר הכימי, החקלאות והתעשייה האווירית כבר מדווחים על ביטול עסקאות ופיטורים צפויים | שגרירים מזהירים: "תקדים מסוכן שמאיים על יחסי ארה"ב–ברזיל שנבנו על פני 200 שנה" (בעולם)
לאחר החשש במפלגות החרדיות מחוק העמותות החדש, שמטרתו למסות 80% מהתרומות של ארגוני שמאל שהם מקבלים מחו"ל, ועלול היה להשפיע על העמותות החרדיות המבוססות על תרומות מחו"ל, הערב דווח כי החוק לא צפוי לחול על עמותות חרדיות המקבלות תרומות זרות (חרדים)