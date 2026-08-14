דרמה פוליטית מתפתחת מתחת לפני השטח בתנועת ש"ס: ל'בבלי' נודע כי בשבוע הבא צפויים חברים מאחת מסיעות ש"ס המקומיות בארץ לצאת בהצהרה דרמטית ולהודיע על העברת תמיכתם באופן רשמי למפלגה חרדית חדשה ששמה שמור במערכת.

בשלב זה טרם ברור האם הצעד יכלול פרישה רשמית ומיידית מהסיעה המקומית, או שמדובר בהצהרת כוונות פוליטית בלבד. עם זאת, גורמים פוליטיים המעורים בפרטים מציינים כי גם במידה ואותם נציגים יבקשו לשמור על מעמדם ולהישאר משויכים לש"ס ברמה המוניציפלית, הסיכוי לכך קלוש ביותר.

"לא יעברו על כך לסדר היום"

לדברי אותם גורמים, בהנהגת תנועת ש"ס לא מתכוונים להבליג על המהלך ולא יאפשרו למתריסים לאחוז בחבל משני קצותיו. "בש"ס לא יקבלו משחק כפול ולא יעברו על כך לסדר היום", מסרו הגורמים. "גם אם אותם חברים ינסו לאחוז בחבל משני קצותיו, בתנועה יפעלו להדיח אותם ולהוציאם מהסיעה בהקדם האפשרי".

במערכת הפוליטית ממתינים בדריכות להכרזה הרשמית הצפויה בימים הקרובים, כאשר השאלה המרכזית היא האם המהלך יישאר מקומי או שמא יגרור אחריו גלי הלם נוספים בסיעות מקומיות אחרות של התנועה ברחבי הארץ. יצוין כי זהות המפלגה החדשה ושמה לא מתפרסמים בשלב זה, אך הפרטים המלאים יתפרסמו במסגרת ההכרזה הרשמית.