סוכלה חפירת מנהרה בעוטף ירושלים

בס"ד, הלילה (שני) סיכלו לוחמי מג"ב בעוטף ירושלים ניסיון חפירה חשוד בסמוך לגדר ההפרדה באזור קלנדיה. תצפיתניות בחמ"ל עטרות הבחינו במספר אנשים העוסקים בחפירת פיר בקרבת תוואי הגדר, ומיד הופנו כוחות למקום. כאשר התקרבו הלוחמים, ניסו החשודים להימלט. במהלך המרדף הרגלי שהתפתח, נורו יריות באוויר. בסופו של דבר נתפס חשוד אחד, פלסטיני בן 36 תושב מחנה קלנדיה, ששהה בשטח ישראל ללא היתר כדין.

החשוד שנתפס הוביל את הכוחות אל הפיר שנחפר. בחקירה ראשונית שנערכה במקום, טען החשוד כי הכוונה הייתה לחפור מנהרה שתאפשר חדירה לשטחי מדינת ישראל. בפיר עצמו נמצאו כלי חפירה ודליים רבים, שלפי החשד שימשו לביצוע העבודה. האירוע מצטרף לשורת מקרים דומים בגזרת עוטף ירושלים. יצוין כי דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה העלה ממצאים מדאיגים: רק 61% מתוואי קו התפר באזור ירושלים מכוסים במכשול, ואילו ב-39% מהשטח אין מכשול כלל. הדוח ציין שברבעון הראשון של שנת 2023 דיווחה המשטרה על למעלה מ-2,400 פלסטינים שנתפסו בחדירה, כאשר בפועל מספר החודרים גבוה בהרבה. הנתונים מעלים חשש כבד מפני פרצות ביטחוניות משמעותיות באזור.