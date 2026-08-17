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אירוע ביטחוני בעוטף הבירה

סוכלה חפירת מנהרה בעוטף ירושלים

לוחמי מג"ב זיהו חשודים בעת חפירת פיר ליד גדר ההפרדה בקלנדיה • חשוד בן 36 נעצר לאחר מרדף והודה בתכנית לחפור מנהרה • הפרטים המלאים

תיעוד מחפירה והתפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

בס"ד, הלילה (שני) סיכלו לוחמי מג"ב בעוטף ירושלים ניסיון חפירה חשוד בסמוך לגדר ההפרדה באזור קלנדיה. תצפיתניות בחמ"ל עטרות הבחינו במספר אנשים העוסקים בחפירת פיר בקרבת תוואי הגדר, ומיד הופנו כוחות למקום. כאשר התקרבו הלוחמים, ניסו החשודים להימלט. במהלך המרדף הרגלי שהתפתח, נורו יריות באוויר. בסופו של דבר נתפס חשוד אחד, פלסטיני בן 36 תושב מחנה קלנדיה, ששהה בשטח ישראל ללא היתר כדין.

התיעוד מהחפירה
התיעוד מהחפירה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

החשוד שנתפס הוביל את הכוחות אל הפיר שנחפר. בחקירה ראשונית שנערכה במקום, טען החשוד כי הכוונה הייתה לחפור מנהרה שתאפשר חדירה לשטחי מדינת ישראל. בפיר עצמו נמצאו כלי חפירה ודליים רבים, שלפי החשד שימשו לביצוע העבודה. האירוע מצטרף לשורת מקרים דומים בגזרת עוטף ירושלים. יצוין כי דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה העלה ממצאים מדאיגים: רק 61% מתוואי קו התפר באזור ירושלים מכוסים במכשול, ואילו ב-39% מהשטח אין מכשול כלל. הדוח ציין שברבעון הראשון של שנת 2023 דיווחה המשטרה על למעלה מ-2,400 פלסטינים שנתפסו בחדירה, כאשר בפועל מספר החודרים גבוה בהרבה. הנתונים מעלים חשש כבד מפני פרצות ביטחוניות משמעותיות באזור.

התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד, יחד עם הממצאים שנתפסו, הועבר להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים. החקירה נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים של חשודים שהיו שותפים לפעילות החפירה. במשטרת ישראל מדגישים כי לוחמי מג"ב בעוטף ירושלים ממשיכים בפעילות מבצעית נחושה לסיכול עבירות חמורות ולמניעת מצבים המסכנים את ביטחון הציבור, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות מתקדמות.

מג"בגדר ההפרדהבבליקלנדיהעוטף ירושלים

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