גופתו
של רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
שנפל בקרב סולטן יעקוב
לפני 43
שנה,
הושבה מלב סוריה לישראל
במבצע חשאי |
השבתו המדהימה "אל
אדמת ארץ ישראל"
מעלה שוב לפנינו את
מעלת הנקברים בארץ הקודש | "ושכבתי עם אבותיי" (יהדות
ואקטואליה)
לוחם השריון צבי פלדמן ז"ל, שנפל במלחמת לבנון הראשונה והושב לישראל לאחר 43 שנים, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון | חברו אל"מ מיכאלי ספד לו: "זה מעגל משפחתי ולאומי שנסגר, זה המסר של צה"ל ושל המדינה ללוחמיה" | ענת אחותו: "לא אשכח איך אמא רצה אחריך ושאלה: "באיזו שבת?", ואתה ענית: "אני לא יודע באיזו שבת אשוב" (חדשות)
בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה הופצצו בניינים ליד בית הקברות שבו נטמנו באומל ופלדמן, וחלק מהמקום היה לעיי חורבות | ההערכות בישראל הצביעו כי פלדמן נטמן באותו בית קברות שבו נטמן באומל - ופריצת הדרך התאפשרה אחרי נפילת אסד | פרטים חדשים (ביטחון)
אחרי שנפגש עם משפחתו של צביקה פלדמן הי"ד, שגופתו הושבה לישראל, שיתף ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: "באתי למשפחה, לאחות ענת, לאחים שלומי ואיציק. ברגע מאוד מרגש, סיפרתי להם שאחרי מבצע נועז, של המוסד וצה"ל, מדינת ישראל החזירה את צביקה פלדמן הביתה. הייתה התרגשות גדולה מאוד" | צפו (בארץ)
פרטים נוספים נחשפים על המבצע החשאי והדרמטי בעומק סוריה להשבת גופתו של הלוחם צביקה פלדמן הי"ד, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 43 שנים | המבצע המורכב כלל תחבולות וסיכון חיים, והכוח שהשתתף בו פועל בסוריה כבר מספר שנים | בחודשים האחרונים נוצרה פריצת דרך משמעותית (צבא וביטחון)