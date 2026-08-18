הגבול עם סוריה, אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

רשת "אל-ג'זירה" דיווחה הלילה (שלישי) על תקיפה חריגה ביותר המיוחסת לישראל בעומק שטח סוריה: ארבעה טילים מדויקים פגעו במסלולי ההמראה של נמל התעופה הצבאי אבו א-דהור, הממוקם במחוז אידליב שבצפון-מערב המדינה. בישראל שומרים כרגיל על עמימות ביטחונית ואינם מגיבים לפרסומים הזרים.

היעד שהותקף מציג מורכבות מבצעית וגיאופוליטית יוצאת דופן: שדה התעופה ממוקם בקו אווירי של כ-50 קילומטרים בלבד מהגבול הטורקי, וכ-300 קילומטרים מגבול ישראל. מדובר באחד האזורים הצפוניים והרגישים שבהם פעלה ישראל. תיאום מול ארה"ב ומניעת חיכוך פעולה אווירית בעומק כזה, במרחב האווירי של צפון-מערב סוריה, מחייבת רמת תיאום מודיעיני וטיסתי הדוקה מול מפקדת פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) הפועלת באזור. מנגנון מניעת החיכוך (דה-קונפליקשן) בין ישראל לארצות הברית נועד למנוע תקריות מבצעיות ולאפשר חופש פעולה מתואם. תכננו להיעלם בבוליביה בבלי | 17.08.26 התקיפה הנוכחית היא הראשונה בעומק סוריה מזה חודשים ארוכים, ומעידה על מודיעין קריטי שהצריך פעולה מיידית. גורמים ביטחוניים מעריכים כי המהלך נועד לסכל התבססות של מערכי כטב"מים וטילים שעלולים להוות איום ישיר על העורף הישראלי מצפון.

פשיטה לילית בסוריה | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

סיכול איום הכטב"מים והטילים

הפגיעה הממוקדת במסלולי ההמראה מעידה על ניטרול מניעתי של יכולות תעופה מבצעיות. ההערכה היא כי הפעולה נועדה למנוע את הפיכת השדה לבסיס שיגור קדמי של כטב"מים מתאבדים וטילי שיוט, העלולים להוות איום ישיר על העורף הישראלי מצפון.

התקיפה משרטטת קווים אדומים ברורים. ישראל מבהירה כי גם תחת המציאות השלטונית הנוכחית בסוריה, לא תאפשר לשום גורם – שלוחות איראניות, מיליציות עצמאיות או גורמי טרור – להקים תשתיות צבאיות ארוכות טווח. זאת בניגוד לשנים עברו בהן פעלה ישראל בחופשיות יחסית במב"ם (המערכה שבין המלחמות).

מציאות מורכבת מול ממשל א-שרע

העובדה שישראל בחרה לפעול בעומק השטח מעידה על מודיעין קריטי ועל יעד בעל חשיבות ביטחונית עליונה. כיום המצב מורכב בהרבה מול ממשלו של אחמד א-שרע, הזוכה להכרה ולתמיכה מערבית. נשיא סוריה הבהיר לאחרונה כי מעוניין בהסכם ביטחוני עם ישראל, אך במקביל נמשכת הפעילות הצבאית הישראלית בשטח הסורי.

אף שבאנקרה רואים במרחב אידליב אזור השפעה ישיר ועשויים להביע אי-נוחות פומבית מפעילות זרה בסמוך לגבולם, במישור השקט והאסטרטגי קיים אינטרס משותף למנוע מאידליב להפוך למוקד התעצמות צבאית בלתי מבוקרת. סוריה הצטרפה לאחרונה לברית אזורית עם טורקיה, ערב הסעודית ופקיסטן, מהלך שמשנה את מפת הכוחות האזורית ומציב אתגרים ביטחוניים חדשים לישראל.