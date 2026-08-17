אירוע קשה היום (שני) בבית שמש בשכונה הוותיקה: על פי הדיווחים, שני ילדים כבני 4 ו-6 נפצעו באירוע דקירה, ומצבם מוגדר ככל הנראה אנוש. מדובר באירוע פלילי, ולא באירוע על רקע לאומני. כוחות גדולים של הצלה והמשטרה נמצאים במקום ומעניקים טיפול לנפגעים.

הדיווח הראשוני על האירוע החריג התקבל במוקד מד"א בשעה 16:40. הדיווח התקבל אחרי שאב המשפחה חזר הביתה ואיתר את שני הילדים הפצועים כשהם בבריכה מתנפחת. האם יצאה ככל הנראה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים שנפצע. הילד בן ה-9 אותר כשהוא מחוסר הכרה.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע שכן של השניים הגיע לבית שלהם, ירה או דקר את השניים וברח מהמקום. מדובר באדם עם רקע נפשי – שברח מיד לאחר האירוע.

יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים (בני 5-ו6) שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד, סיפר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו ל-2 ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 4 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בילד בן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה" ולאחר מכן נקבע מותו של אחד הילדים.