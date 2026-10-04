ד"ר מיכאל בן ארי, שנפסל בעבר מהתמודדות לכנסת, התייחס בריאיון ברדיו 103FM להבדל הטיפול בבית המשפט העליון בינו לבין יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, שמועמדותו נדונה לאחרונה בבג"ץ.

"אצלי לא היה רגע אחד של הקשבה, לא לעורך הדין שלי ולא כשאני התחננתי לדבר שתי דקות", אמר בן ארי. "רק צרחות, זעקות, 'השף המסכות של בן ארי הוסרה' וכל מיני דברים קשים, מתקפה חסרת פרופורציה. אין מה להגיד - אווירת לינץ'".

בן ארי הפנה את תשומת הלב לסרטון הדיון בעניינו של אבו שחאדה: "ראיתי את הסרטון של ההתייחסות לסמי אבו שחאדה - כפפות של משי, איזה רוגע. הם היו מכשירים אותו לולא האווירה הציבורית, אין לי בכלל שאלה".

בן ארי הציע הסבר לגישה השונה של בית המשפט העליון: "אם אני אכתוב פסק דין, אומר לעצמו בית המשפט העליון, על הפסילה של אבו שחאדה - אני אומר שערביי ישראל רוצים להשמיד אותנו. לכן, כדי לא לנתץ את הקונספציה, אומרים לו: 'תמנע מאיתנו להישיר מבט אל המציאות'".

כזכור, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הודיע ביום חמישי שעבר כי קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של אבו שחאדה. עמית הציע לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין מנומק. בעקבות כך, הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית של מפלגת בל"ד החליטו להסיר את מועמדותו.

ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. הבקשה לפסילה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס.

במהלך הדיון בבית המשפט העליון התרחש עימות חריף בכניסה לאולם, כאשר השר בן גביר התעמת עם ח"כ אחמד טיבי ועם עופר כסיף. בן גביר פנה אליהם בחריפות: "אתם הקו הקדמי של הטרור בכנסת. חתיכת מחבל. אתכם נזרוק מהכנסת". ח"כ טיבי השיב: "כל כלב ביג'י יומו", בעוד יוסף ג'בארין ועופר כסיף כינו את השר "חתיכת נאצי קטן ומטונף".

הרשימה המשותפת הגיבה בחריפות להחלטה: "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות ולפגוע בזכותו של הציבור שלנו לבחור את נציגיו". ברשימה הודיעו כי "תשובתנו לניסיונות להדיר אותנו ולהשתיק את קולנו תהיה נהירה המונית לקלפיות ב-27 באוקטובר".