בית המשפט העליון דחה היום (יום ראשון) עתירה שהגישה מפלגת הדמוקרטים, שבה ביקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת ראשיה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וח"כ צבי גוטליב, מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. העתירה הוגשה לאחר שועדת הבחירות המרכזית דחתה בקשה זהה שהגישה המפלגה.

השופט עופר גרוסקופף, שדן בעתירה, קבע כי מפלגת הדמוקרטים אינה עומדת בתנאים המוקדמים הקבועים בחוק להגשת הליך מסוג זה. על פי החוק, רק שליש מחברי ועדת הבחירות המרכזית רשאים לבקש את פסילתו של מועמד או רשימה, ורק הם רשאים לערור על החלטת הוועדה שדוחה בקשה כזו.

מאחר שמפלגת הדמוקרטים אינה נמנית עם אותו שליש מחברי הוועדה, נקבע כי אין לה עמידה משפטית להשתמש במסלול הערעור שנקבע בחוק הבחירות כדי להביא לפסילתם של עוצמה יהודית, בן גביר וגוטליב.

המפלגה העותרת טענה בפני בית המשפט כי למרות המגבלה הקבועה בחוק, על בג"ץ לדון בבקשתה ולפסול את המפלגה והמועמדים מכוח סמכותו השיורית, המאפשרת לו להעניק כל סעד שימצא לנכון. אולם השופט גרוסקופף דחה גם טענה זו.

בהחלטתו חזר השופט על עקרונות שנקבעו בשבוע שעבר, כאשר בג"ץ דחה עתירה דומה שהגישה עמותת זולת נגד עוצמה יהודית.

"לא יכולה להיות מחלוקת על כך שאין בידו של הסדר חקיקתי רגיל להגביל את סמכות בג"ץ, אשר מעוגנת בחוק יסוד השפיטה", כתב השופט גרוסקופף בהחלטתו.

יחד עם זאת, הוא הבהיר כי עצם קיומו של ההסדר החקיקתי מטיל על העותרים נטל כבד כאשר הם מבקשים לעקוף את המסלול שנקבע בחוק לפסילת מועמדים ורשימות.

"יש בהסדר החקיקתי כדי להטיל על מי שמגישים עתירה כמו זו שבפנינו נטל נוסף לשכנע שקיימת הצדקה לדון בטענותיהם, חרף עקיפתה של דרך המלך לערעור שנקבעה בחוק הבחירות", נכתב בהחלטת בית המשפט.

השופט גרוסקופף הוסיף כי במקרה הנוכחי אין מחלוקת עובדתית על כך שמפלגת הדמוקרטים אינה עומדת בדרישות החוק. בעקבות דחיית העתירה, מפלגת עוצמה יהודית, השר בן גביר וח"כ גוטליב ימשיכו להתמודד בבחירות הקרובות, ולא נפסלו במסגרת ההליך המשפטי שהגישה המפלגה.