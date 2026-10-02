הרשימה המשותפת פרסמה היום (חמישי) תגובה חריפה בעקבות הודעת נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, לפיה קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה לכנסת. בית המשפט הציע לאבו שחאדה לפרוש מהתמודדות בבחירות ולמנוע פסק דין שיאסור עליו להתמודד.

בהודעת הרשימה נטען: "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות ולפגוע בזכותו של הציבור שלנו לבחור את נציגיו".

עוד נכתב בהודעה כי "החלטת בית המשפט היא למעשה פסילה בפועל, שנעשתה בעקבות מסע הסתה ורדיפה פוליטית שהוביל הימין הפשיסטי והכהניסטי, ואליו הצטרפו מנהיגי מפלגות האופוזיציה הציונית".

הרשימה המשותפת הדגישה כי לטענתה "אין כל הצדקה משפטית" לפסילתו של אבו שחאדה, וכי עמדה זו "סותרת את אמות המידה שבית המשפט עצמו קבע בפרשות פסילה קודמות".

"תשובתנו לניסיונות להדיר אותנו ולהשתיק את קולנו תהיה נהירה המונית לקלפיות ב-27 באוקטובר", הודיעו בהודעה, וסיכמו: "קולו של הציבור שלנו חזק יותר מהפסילה. קולו של הציבור שלנו יכריע את הבחירות הקרובות".