ראשי האופוזיציה תוקפים את תהלוכת בני הישיבות בבני ברק

תהלוכה שהתקיימה בבני ברק למען בני ישיבות עוררה גל תגובות חריפות מצד ראשי מפלגות האופוזיציה.

מפלגת "צבע שחור" עמדה מאחורי הצעדה. לדבריהם, מטרת המהלך היא להעלות את מצוקת בני הישיבות ואת התסכול כלפי המפלגות החרדיות לסדר היום הציבורי.

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כינה את האירוע "תהלוכת הבושה של נתניהו". "בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים", כתב.

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הודיע: "אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה. מה שלא ציוני - לא על חשבוני".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב: "בלעדיהם לביבי אין ממשלה. בקרוב התהלוכה שלהם תהיה בטירונות".

יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן טען: "בזמן שטובי בנינו ובנותינו נלחמים ב-4 חזיתות, הממשלה הזאת נותנת גב למשתמטים. ב-27.10 ממשלת ההשתמטות תלך הביתה והחרדים לבקו״ם".