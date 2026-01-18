מאות בחורים, עשרות רבנים ורגע אחד של התעלות שאי אפשר לשכוח. בהיכל ישיבת 'לב אליהו' חגגו את סיום הש"ס בשילוב הכנסת ספר תורה, אך היה זה המסר החד של הרב שמואל זעפראני על "המעצרים" שגנב את ההצגה | תיעוד מרגש של כבוד התורה שאינו פוסק (עולם הישיבות)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)
בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, מתכנסים בשעה זו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור חי מהעצרת (חרדים, חדשות)
אברך שהגיע היום לנמל התעופה בן גוריון עם חמיו בדרכו לטיסה, נעצר על עבירת עריקות על ידי המשטרה | המשטרה העבירה את האברך למשטרה הצבאית | משפחתו של האברך וועד הישיבות מגיבים בטענות הדדיות על הרקע למחדל | אלו הפרטים הידועים (חדשות, חרדים)
ישראל שפירא חושף כבדרך קבע מעיינות נדירים וקדושים ברחבי הארץ, אך שני חשיפות כאלו הובילו לתובנה עמוקה | לאחר שפרסם מעיין בקרבת יישוב דתי-לאומי במרכז הארץ - הוא חטף נאצות וניבולי פה | לא כך היה כאשר חשף את "מעיין חרשה", לשם נהרו ההמונים ואיתם הלכלוך. אחד התושבים פנה, דיבר יפה ובלי להכליל - ובני ישיבות התגייסו לבוא ולנקות את המקום - והתושבים יצאו מגדרם להלל ולשבח (חרדים)