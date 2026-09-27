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פרשה חריגה בעירייה

בכיר לשעבר חשוד בהשתלת מכשירי האזנה בלשכת זייברט

סריקה מקצועית העלתה סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש עיריית בני ברק זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר

(צילום: שאטרסטוק, צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרשה חריגה ומטרידה מתגלה בעיריית : סימנים ורמזים שהגיעו לידי גורמים בעירייה העלו חשד כי בלשכת ראש העיר חנוך זייברט הושתלו מכשירי האזנה. בעקבות החשדות הזמינה חברה מקצועית המתמחה בסריקות לגילוי אמצעי האזנה, וביצעה בדיקה מקיפה במבנה העירייה.

לפי המידע שהתקבל, ממצאי הבדיקה הצביעו על כך שאכן היו בלשכת ראש העיר אמצעים החשודים כמכשירי האזנה, אך עד למועד הסריקה הם כבר הוסרו מהמקום. הממצאים מעלים חשד לפגיעה חמורה בפרטיות ובאמון הציבורי.

הדלפה | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בעירייה פנו לאחר מכן לצילומי מצלמות האבטחה בניסיון להבין מי נכנס ללשכה ומתי. לפי המידע שנבדק, עלה חשד כי מי שנכנס ללשכת ראש העיר והשתיל את האמצעים עשה זאת באמצעות צ'יפ כניסה שהיה משויך בעבר לאחד מבכירי העירייה.

בשלב זה טרם הוגשה תלונה במשטרה בפרשה. גורמים בעירייה מסרו כי לאחר החג צפויה הגשת תלונה, וזאת לאחר השלמת הבדיקות ואיסוף החומרים הרלוונטיים.

יצוין כי בשלב זה מדובר בחשדות שנבדקים בעירייה, וטרם נקבע מי עומד מאחוריהם או מה הייתה מטרת האמצעים החשודים. הפרשה מצטרפת לסדרה של אירועים מורכבים שעברו על עיריית בני ברק בתקופה האחרונה, לרבות המתיחות בין הנהלת העירייה לוועד העובדים על רקע צעדי התייעלות וקיצוצים.

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