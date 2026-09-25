נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

ביקור בחירות של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט במסעדת טשולנט בבני ברק הסתיים במהומה, עימותים ומעצר של חשוד שהשליך חפץ לעברו.

בנט הגיע למסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בעיר במסגרת קמפיין הבחירות שלו, ושהה שם כחצי שעה בשיחה עם מספר בחורי ישיבה וצעירים חרדים. לפי הודעת מפלגתו, השיחה התנהלה באווירה טובה ועניינית. אולם בעיצומה של הפגישה הגיעו למקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה כליל. בין המגיעים היה פעיל הימין מרדכי דוד, שניסה להתקרב לבנט ונבלם על ידי המאבטחים שליוו אותו. במהלך העימות בין השניים אמר לו בנט: "מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש ממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה". בהמשך ניסה מרדכי דוד לחסום את רכבו של בנט ביציאה מהמקום.

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בקבוק זכוכית הושלך - חשוד נעצר

שיא האירוע הגיע כאשר בקבוק זכוכית הושלך לעבר בנט במהלך המהומה. בנט עצמו לא נפגע מהחפץ שהושלך, והמשטרה עצרה במקום את החשוד והעבירה אותו לחקירה.

במפלגת "ביחד" הציגו גרסה שונה לאירוע וטענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שליוו אותו. לדבריהם, היא טופלה במקום על ידי צוות מד"א ושוחררה ללא צורך בטיפול רפואי נוסף. בנט שוחח עמה לאחר מכן והיא מסרה כי היא חשה בטוב.

המשטרה מסרה בהודעה רשמית: "במהלך ביקור אישיות ציבורית במסעדה בבני ברק, עובר אורח שחלף במקום השליך חפץ שלא פגע באישיות. שוטרי תחנת בני ברק רמת גן שנכחו במקום עצרו מיד את החשוד והוא מובא כעת לחקירה בתחנת המשטרה".

בתיעוד נוסף מהביקור נראה בנט כשהוא מתחיל לשתות במקום, כאשר צעיר שהיה בסביבתו העיר לו כי עליו לברך. בעקבות ההערה בירך בנט "שהכל נהיה בדברו" ואף ענה לעצמו "אמן".

מחלוקת סביב אופן ההגעה

בשולי הביקור עלה גם ויכוח סביב אופן הגעתו של בנט למקום. המסעדה "מוטיס - הטשולנטייה" נמצאת בבעלות שלומי אשר, בנו של יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, שטען כי הגעתו של בנט לא תואמה מראש מול בעלי המקום.

מנגד, בסביבת בנט טענו כי צוות מטעמו הגיע למסעדה כשעה לפני בנט, בדק את המקום והציג את עצמו בפני העובדים. לדבריהם, העובדים שאלו אותם ונמסר להם כי בנט צפוי להגיע.

במפלגת "ביחד" מסרו לאחר האירוע כי בנט הודה לכוחות הביטחון וההצלה על פעילותם, וכי הוא ימשיך לקיים מפגשים ברחבי הארץ במסגרת הקמפיין.