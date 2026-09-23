מפקחי הרשות לאכיפה במקרקעין יצאו היום (יום רביעי) לפעילות יזומה ברחבי הארץ, במטרה למנוע הקמת קונסטרוקציות, מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות לקראת חג הסוכות. במהלך הפעילות סיירו המפקחים בשכונות שבהן התופעה נפוצה במיוחד, תלו מודעות הסברה ופעלו לאיתור ומניעת עבודות שאינן כדין.

הפעילות היא חלק ממהלך ארצי שמקיימת הרשות לקראת החג, במסגרתו הזהירה הרשות ספקים, מסגריות וקבלנים המבצעים עבודות מסוג זה בדבר אחריותם למניעת ביצוע עבירות בנייה. כמו כן, קיימה הרשות שיח עם רשויות מקומיות רלוונטיות, שבאחריותן למנוע ולאכוף עבירות אלה.

ברשות מבהירים כי הפעילות אינה מכוונת נגד סוכות ארעיות המוקמות לצורך החג, אלא נגד מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה קבועות המחייבות היתר בנייה ועלולות לסכן את המשתמשים בהן. פעילות הרשות תימשך בימים ובלילות הקרובים באופן רציף, לרבות במהלך ימי החג עצמם.

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "הקמת תוספות בנייה ללא היתר לקראת חג הסוכות אינה רק עבירה על החוק – היא עלולה לסכן חיי אדם. מפקחי הרשות פועלים בימים אלה כדי למנוע ולעצור עבודות בלתי חוקיות לפני שהן הופכות לעובדה בשטח ולסכנת נפשות של ממש. נמשיך לפעול כדי למנוע את הסכנה ולשמור על האינטרס הציבורי".

הגזבר חשף את המשבר במודיעין עילית יאיר טל | 22.09.26

בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים של פציעות בעת בניית סוכות ונפילת סוכות מגובה, מה שמדגיש את חשיבות האכיפה והזהירות בהקמת המבנים.