בית המשפט העליון נוטה להוציא צו על תנאי על מינויו של חננאל שם טוב, איש ש"ס, לתפקיד יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, אם המשרד לשירותי דת לא יסכים לבחון את המינוי מחדש. כך עולה מדיון שהתקיים בבג"ץ בעקבות עתירה שהגישו סיעות האופוזיציה הליברלית בעיריית ירושלים, "התעוררות" ו"האיחוד הירושלמי", לצד סגני ראש העיר אדיר שוורץ ויוסי חביליו.

העתירה, שהוגשה על ידי עו"ד בתיה כהנא דרור, מעלה טענות חמורות הנוגעות להליך המינוי, לניסיונו המקצועי של שם טוב ולניגוד עניינים מוסדי. בשל חומרת הטענות והפערים העובדתיים שהוצגו לגבי ניסיונו הניהולי, גוברים הסיכויים להובלת ההליך אל עבר פסילת המינוי.

הטענה המרכזית בעתירה נוגעת לאי-עמידה בתנאי הסף הנדרשים מיושב ראש מועצה דתית. בעוד שמשרד הדתות הציג את שם טוב כבעל ניסיון עשיר בתחום הניהול, בעתירה נחשף כי בקורות החיים שלו נכתב ששימש כסמנכ"ל בעמותת "אור תורה" של אביו. אולם בדיקה ברשם העמותות העלתה כי תפקידו בפועל הוגדר כאיש תפעול ותחזוקה בשכר של כ-145 אלף שקלים בשנה.

העותרים טוענים כי מדובר במצג שווא וכי אין לשם טוב את הכישורים הנדרשים לניהול גוף מורכב עם תקציב של כ-80 מיליון שקלים ומאות עובדים. המועצה הדתית בירושלים מופקדת בין היתר על מערכי הכשרות, הנישואין, המקווים ושירותי דת נוספים בעיר.

נוסף על כך, בעתירה מועלות טענות על פגמים חמורים בהליך המינוי עצמו. על פי הנטען, המינוי שבוצע על ידי השר לשירותי דת יריב לוין נעשה במחטף, ללא פרסום ברשומות, ללא ועדה מייעצת, ללא מאגר מועמדים פתוח ומבלי שנערכה התייעצות כחוק עם ראש עיריית ירושלים. העותרים מוסיפים כי במקום לפעול לכינונה של מועצה דתית נבחרת לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, בחר השר במסלול של ועדה ממונה.

סוגיה נוספת העולה מן העתירה תוקפת את מינויה של חיה דהאן כחברת הוועדה הממונה לצד שם טוב, בשל חשש לניגוד עניינים מוסדי. דהאן משמשת כנציגת הבלניות הארצית בהסתדרות, בעוד שהוועדה הממונה במועצה הדתית אמורה לפקח על אותן בלניות בדיוק.

שם טוב, תושב ביתר עילית המזוהה עם ש"ס, התמודד בעבר מטעם המפלגה לראשות העיר ומכהן כחבר מועצת העיר. מאז כניסתו לתפקיד, במקומו של הרב נתן נתנזון שביקש לסיים את תפקידו, פועל שם טוב בשורה של תחומים במועצה, ובהם המקווים, הכשרות ומערך העירוב.

מאחורי הדיון המשפטי התקיים גם מאבק פוליטי חרדי סביב זהות העומד בראש המועצה. לאורך הדרך ביקשו גורמים שונים במפלגות החרדיות לקדם מועמדים לתפקיד, ובין היתר נעשו ניסיונות מצד גורמים בדגל התורה לקדם מועמד מטעמם.

מנגד, במשרד לשירותי דת מסרו בתגובה כי מועמדותו של שם טוב נבדקה ואושרה בידי הייעוץ המשפטי של המשרד. עם זאת, נוכח עמדת שופטי בג"ץ והאיום בהוצאת צו על תנאי, במידה שהמשרד לשירותי דת לא יספק הסברים מניחים את הדעת או יסכים לבחון את המינוי מחדש, הדרך לפסילת המינוי נראית קרובה מתמיד.