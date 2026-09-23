פרויקט בדיקת העובדות "המשרוקית" של עיתון 'גלובס' נאלץ לפרסם תיקון מקיף והתנצלות רשמית, לאחר שנחשף כי העניק ציון "נכון" לטענה של ראש האופוזיציה יאיר לפיד שהתבררה כמוטעית לחלוטין. בעקבות פנייתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ יצחק פינדרוס, התברר כי העלות האמיתית נמוכה פי עשרה מהנתון שפורסם במקור.

הפרשה החלה בראיון שהעניק לפיד בגלי צה"ל, בו טען כי "כל משפחה עובדת בארץ משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות". ב'גלובס' בדקו את הטענה, העריכו את העלות ב-1,420 שקלים בחודש, והעניקו ללפיד ציון "נכון".

אלא שח"כ פינדרוס לא עבר לסדר היום. הוא פנה ישירות למערכת 'גלובס' והציג בפניהם את הכשלים החמורים בחישוב. בעקבות הפנייה, נאלצו במערכת לבחון מחדש את הנתונים - ולגלות שנפלו בטעות משמעותית.

שרשרת הליקויים בחישוב

בכתבת התיקון, הסבירו ב'גלובס' את שני הכשלים המרכזיים שהובילו לטעות: ראשית, במחקר המקורי של המכון הישראלי לדמוקרטיה נלקח נתון של 14.9 מיליארד שקלים. אלא שנתון זה כולל בעיקר את השפעות השתלבות החרדים בשוק העבודה והכנסות ממיסוי - משתנים שאינם קשורים כלל לטענתו של לפיד על "עלות ההשתמטות".

שנית, בחישוב המקורי חילקה המערכת את הסכום המנופח רק בקרב ארבעת העשירונים העליונים של החברה היהודית הלא-חרדית, בניגוד מוחלט לאמירתו של לפיד שדיבר על "כל משפחה עובדת".

בעקבות פנייתו של ח"כ פינדרוס, פנו ב'גלובס' לחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, גלעד כהן קובץ' וד"ר גלעד מלאך. החוקרים הבהירו כי העלות הישירה של אי-הגיוס - הכוללת את עלות השירות האזרחי, הפטור לנשים ואי-שירות מילואים - עומדת על 3.8 מיליארד שקלים בשנה בלבד.

כאשר מחלקים סכום זה ב-2.2 מיליון משקי הבית העובדים בישראל לפי נתוני הלמ"ס, התוצאה המתקבלת היא 144 שקלים בלבד בחודש למשפחה - סכום הקטן פי עשרה מהמספר השגוי שפורסם במקור.

בצעד יוצא דופן, חזרו בהם אנשי "המשרוקית" מהציון המקורי, שינו את קביעתם ל"לא נכון", והוסיפו הודעה מפורשת: "דברי המשרוקית לא נכונים. עלות אי הגיוס של חרדים מסתכמת ב-144 שקל לחודש לכל משפחה עובדת - ולא ב-1,420 שקל. אנחנו מתנצלים בפני הקוראים על הטעות ומודים לח"כ יצחק פינדרוס על התיקון".