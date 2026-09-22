ביום שלישי האחרון, לקראת חג הסוכות ובעיצומו של עונת המסחר בארבעת המינים, דווח על פעילות בשטח באזור שיכון ויז'ניץ בבני ברק. פקחי מס הכנסה נראו, לפי הדיווחים, בסמוך לשטיבלאך 'בית הלל'.

הדיווח על הגעת הפקחים פורסם בזמן אמת, כאשר אלה נראו באזור דוכני ארבעת המינים. זמן קצר לאחר מכן עזבו הפקחים את המקום. במהלך שהותם נסגרו לזמן קצר דוכנים למכירת ארבעת המינים, ולאחר מכן חזרו לפעילות רגילה.

אולם ברשות המסים לא מאשרים כי התקיימה פעילות ביקורת בבני ברק. בתגובה שנמסרה נאמר: "איננו מכירים פעילות ביקורת בבני ברק שהתקיימה היום".

יחד עם זאת, ברשות המסים מאשרים כי לקראת חג הסוכות מתקיימת פעילות ביקורת ואכיפה בשווקים ובבתי עסק רלוונטיים ברחבי הארץ. הפעילות נערכת על רקע היקף המסחר החריג בארבעת המינים בימים שלפני החג. השוק מגלגל עשרות מיליוני שקלים בתוך ימים ספורים, כאשר חלק ניכר מהעסקאות מתבצע במזומן ובדוכנים זמניים.

ברשות המסים מבקשים להבהיר כי אינם מכירים פעילות ביקורת שהתקיימה בבני ברק, בעוד שבשטח תושבים דיווחו על פקחים באזור שוק ארבעת המינים.

יצוין כי בחודש יולי האחרון התרחש משבר בין רשות המסים לעיריית בני ברק, לאחר שפקחי רשות המסים הותקפו בשכונת קרית ויז'ניץ. בעקבות האירוע דרש מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', מהעירייה לפרסם גינוי פומבי לתקיפות, והודיע כי עד לפרסום הגינוי - פקחי הרשות וקרן הפיצויים לא ישובו לפעול בעיר.

מרשות המסים נמסר: "רשות המסים מבצעת באופן שוטף פעילות אכיפה בשווקים עונתיים ברחבי הארץ, במיוחד בתקופות של מסחר אינטנסיבי כמו לקראת חגי תשרי. הפעילות כוללת בדיקות בדוכנים זמניים ובבתי עסק הפועלים בתקופה זו".