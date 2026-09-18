התרגשות רבה אחזה בערב בקרב חסידי נדבורנה ואנשי מעשה, עת נפגשו לראשונה לאחר חמש שנות נתק האחים האדמו"רים – האדמו"ר מנדבורנה שליט"א והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א.

המפגש ההיסטורי התקיים בליל שישי של עשרת ימי תשובה במעונו של האדמו"ר מנדבורנה בבני ברק, לאחר מאמצים ממושכים מצד גורמים בשתי החצרות להביא לסיום המתיחות.

הרקע לנתק הממושך נסב סביב מחלוקת נדל"ן ומורכבות משפטית הנוגעת לשטח הסמוך לבית המדרש של נדבורנה בירושלים. אולם בחסדי שמיים, ולאחר רצון עז מצד שני הצדדים לגדור גדר ולשים קץ לסכסוך, הגיעו האחים לעמק השווה ופתחו פרק חדש של אהבה ואחווה.

במהלך הביקור התקיימה שיחה ממושכת בין האדמו"רים, שנערכה ברוממות ובנעימות. נוכחים במקום מסרו כי סוגיית הסכסוך לא הועלתה כלל על הפרק, ובמקומה העמיקו האדמו"רים בעבודת הקודש ובשגב הימים הנוראים, תוך שהם מעלים זיכרונות דקדושה מאביהם הגדול, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

בית מדרש חדש לחסידי נדבורנה בירושלים בבלי | 16.09.26

במהלך המפגש כיבד האדמו"ר מנדבורנה את אחיו ביין, ולאחר אמירת ברכת 'לחיים' איחלו השניים זה לזה ברכות לחיים טובים ולשנה טובה ומבורכת. בתום הביקור המרומם, ליווה האדמו"ר מנדבורנה את אחיו הרבי מירושלים בצאתו מן הבית עד לפתחו של הרכב.

נודע כי מי שעמדו מאחורי הקלעים ופעלו ללא לאות להביא להישג ההיסטורי הם העסקנים הנמרצים: ר' חיים מאיר כץ, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ באלעד, שפעל מטעמו של האדמו"ר מנדבורנה שהפציר בו לקדם את השלום, ולצידו ר' יקותיאל יהודה גנזל, שפעל מצד חסידות נדבורנה ירושלים.