בבלי
וֶאֱמֶת וְשָׁלוֹם אֱהָבוּ

פגישת פיוס בנדבורנה: האחים האדמו"רים ייפגשו הערב

לאחר שנות נתק, האדמו"ר מנדבורנה ואחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א • הפגישה מתקיימת לאחר יישוב המחלוקת בענייני נדל"ן

האחים האדמו"רים מנדבורנה (צילום: יהושע פרוכטר, דוד ארזני)

התרגשות רבה שוררת בחצרות הקודש של בית נדבורנה לקראת הפגישה המיוחלת שצפויה להתקיים הערב (חמישי), בה ייפגשו האדמו"ר מנדבורנה עם אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, לאחר שנים של נתק ביניהם.

הפגישה תתקיים במעון אמם, הרבנית הצדקנית מנדבורנה תליט"א, אלמנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

הפגישה מגיעה בעיתוי מיוחד: רק השבוע חנך האדמו"ר מנדבורנה את בית מדרשו בירושלים, צעד המשלים את התרחבות החסידות. זאת לאחר שאחיו, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, חנך כבר לפני מספר שנים את בית מדרשו בבני ברק.

בחסידות מציינים בסיפוק כי למרות שנות הנתק שנסבו סביב ענייני נדל"ן ופתרון תיקי נכסים, נשמרה לאורך כל התקופה תרבות של כבוד הדדי. מעולם לא נרשמו גילויי אלימות, השמצות או הוצאת כרוזים בין המחנות, והחסידים נהגו באיפוק ובכבוד שמיים.

כעת, לאחר שיושרו ההדורים והסכסוך הפנימי הובא על תיקונו, עולים החסידים אל מעמד השלום מתוך תחושת הודיה עמוקה. בחצרות הקודש מביעים תקווה כי בפגישה זו תתקיים במלואה צוואתו הקדושה של אביהם האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע, אשר חזר וביקש בכתב ובעל פה כי כל בניו יחיו יחדיו באהבה, באחווה, בשלום וברעות.

האדמו"ר מנדבורנההאדמו"ר מנדבורנה ירושליםשלוםנדבורנה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר