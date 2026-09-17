התרגשות רבה שוררת בחצרות הקודש של בית נדבורנה לקראת הפגישה המיוחלת שצפויה להתקיים הערב (חמישי), בה ייפגשו האדמו"ר מנדבורנה עם אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, לאחר שנים של נתק ביניהם.

הפגישה תתקיים במעון אמם, הרבנית הצדקנית מנדבורנה תליט"א, אלמנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

הפגישה מגיעה בעיתוי מיוחד: רק השבוע חנך האדמו"ר מנדבורנה את בית מדרשו בירושלים, צעד המשלים את התרחבות החסידות. זאת לאחר שאחיו, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, חנך כבר לפני מספר שנים את בית מדרשו בבני ברק.

בחסידות מציינים בסיפוק כי למרות שנות הנתק שנסבו סביב ענייני נדל"ן ופתרון תיקי נכסים, נשמרה לאורך כל התקופה תרבות של כבוד הדדי. מעולם לא נרשמו גילויי אלימות, השמצות או הוצאת כרוזים בין המחנות, והחסידים נהגו באיפוק ובכבוד שמיים.

כעת, לאחר שיושרו ההדורים והסכסוך הפנימי הובא על תיקונו, עולים החסידים אל מעמד השלום מתוך תחושת הודיה עמוקה. בחצרות הקודש מביעים תקווה כי בפגישה זו תתקיים במלואה צוואתו הקדושה של אביהם האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע, אשר חזר וביקש בכתב ובעל פה כי כל בניו יחיו יחדיו באהבה, באחווה, בשלום וברעות.