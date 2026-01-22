כולנו מתפללים בכל יום "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו אבל כשמדברים איתנו על "דו-קיום" במזרח התיכון, כדאי שנזכור מה מלמדת אותנו ההיסטוריה היהודית לדורותיה. האם אנחנו מנסים להלביש מציאות ימינו על תפיסות עולם זרות, או שמא הגיע הזמן לחזור לבסיס ולהבין עם מי יש לנו עסק? (העולם הערבי)
הנשיא טראמפ מקים גוף בינלאומי חדש ועוקף או"ם שיחלוש על עזה ועל מוקדי סכסוך בעולם. עם "דמי כניסה" של מיליארד דולר לחברות קבועה ורשימת מוזמנים שכוללת גם את פוטין – טראמפ בונה את "מועצת השלום" שתשנה את חוקי המשחק המדיניים (בעולם, מדיני)
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי ארה"ב תטיל סנקציות על גורמים ברשות הפלסטינית וחברים באש"ף בטענה כי הגופים הללו פוגעים במאמצי השלום| בהצהרה נמסר כי המהלך מונע קבלת ויזות כניסה לארה"ב, וכי הטלת הסנקציות היא "אינטרס ביטחוני לאומי של ארצות הברית" (מדיני)
נתניהו נפגש הערב עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בירושלים | רה"מ למקבילו: "אני מצפה להזדמנות זו שבה נדון באתגרי הביטחון, בהזדמנויות הכלכליות ובדרכים שבהן אנחנו יכולים להרחיב את ההזדמנויות לשלום ארוך-טווח באזורינו"