כמנהג אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר מנדבורנה בחצות היום של ערב פסח למעמד 'אפיית מצות' | במהלך האפייה זימרו ניגוני דבקות כשהאווירה בחדר האפייה הופכת למעין מעמד של "קרבן פסח" | לאחר שהמצות הוצאו מהתנור הפריש האדמו"ר חלה, והאציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
כלל חסידי נדבורנה התכנסו אמש בליל ז' אדר, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מנדבורנה לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס, ונשא אמרות קודש | כמו כן נשא דברים, הרה"ג ר' יעקב לייפער, ראש ישיבות פיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
לבוש בבגדי שבת ערך אמש האדמו"ר מנדבורנה את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הטיש נרשם רגע שיא בעת אמירת הברכות על שבעת המינים, אז נעמד האדמו"ר מלא קומתו כפי מנהג אבותיו, אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, כשקהל החסידים עוקב בדבקות אחר עבודת הקודש (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים)
באולם השוכן בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בבני ברק, הדליק השבוע האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את נר החנוכה בלילה הראשון, בהשתתפות בני משפחתו המתגוררים בעיר | את המיקום הייחודי השיג חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, שחפץ לערוך את המעמד בין הכתלים הספוגים בקדושת אבות | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה הגיעו אמש לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה | כמנהג בית נדבורנה, ניגנו לפני האדמו"ר מספר בחורים ממצטייני הישיבה עם כינורות בידם את מזמורי החנוכה, תוך שהאדמו"ר יושב מול פני המנורה אחוז שרעפים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מנדבורנה במעונו של ש"ב האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בביתו במרכז החסידות בירושלים | במהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים ועבדות הוד ממאורי החסידות בימי האורה של ימי החנוכה | לאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה נטלו חלק במעמד 'הכנסת ספר התורה' להיכל בית המדרש של החסידות, אשר נתרם ע"י משפחת פרידמן לע"נ מרת גיטל שרה ע"ה בת יבדלחט"א הר"ר שמעון | בימים אשר לפני המעמד עלו בני המשפחה למעונם של גדולי ישראל לזכותם בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
מאות חסידים נהרו במוצאי חג שמחת תורה אל מעמד ההקפות השניות בחצה"ק נדבורנה, במרכז החסידות בבני ברק | בשיא הריקודים פיזז האדמו"ר מתוך שמחה ודבקות בריקוד סוער ומרגש, בלהב אש קודש, כשהוא סוחף אחריו את כלל החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
בצאת הצום של יום הכיפורים יצא האדמו"ר מנדבורנה אל רחבת בית מדרשו הגדול בבני ברק למעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך | לאחר המעמד נכנס האדמו"ר לסוכתו, והחסידים יצאו במחול שעה ארוכה בתוף ובמחול תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות (חסידים)
בראש קהל עדת חסידיו, יצא האדמו"ר מנדבורנה לעת ערב לפארק בפאתי העיר בני ברק, כדי לקיים את סדר ה'תשליך' | במהלך המעמד המרומם לצד בריכת הדגים בפארק, נטל האדמו"ר את ידיו ממי הבריכה, כפי המנהג המקובל בחצר הקודש נדבורנה | לאחר מכן, רוקן הרבי את כיסיו, ובכך סימל את השלכת העוונות (חסידים)
תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ר"ה נעמד הרבי מנדבורנה למרגלות ארון הקודש המפואר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, והתיר את הנדרים בפני ציבור הדיינים שהתיישבו בשולחנות מולו תוך שהם מאזינים לכל מילה היוצאת מפי האדמו"ר (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה באמירת 'הקינות' בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | האדמו"ר שימש כש"ץ ע"י מגביר קול תוך שהוא יושב על כסא פלסטיק פשוט| בין הקהל נכח גם אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה (חסידים)
ימים אחדים טרם צאתם לנופש, הגיעו אחרוני האדמו"רים להפגין במקום חילול הקברים ביהוד | האדמו"רים נעמדו במרכז המסחרי ממול, במקום מוצל, והעתירו משם בתפילות ואמירת סדר תהילים כנהוג במקום הנ"ל, תוך שהם משקיפים אל מקום החילול ומוחים נמרצות על חילול הקודש וחיטוטי שכבי (חסידים)
בליל הילולת האור החיים הקדוש, פקדו רבבות בני ישראל את קברו הק' במורד 'הר הזיתים' בירושלים | בין הפוקדים באישון ליל, נצפו האדמו"ר מנדבורנה והרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, שופכים יחדיו תחינה בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק נדבורנה נערך המעמד הגדול וחלוקת תעודות הוקרה לכבוד המצטיינים, מסיימי מקצועות ההלכה ע"י ארגון 'מחודדים' | במרכז המעמד הופיע בהדרו האדמו"ר מנדבורנה, שנשא דברות קדשו והעניק תעודות הוקרה לאברכים המופלגים מסיימי מקצועות ההלכה (חסידים)