אדמו"רים ושדכנים על במה אחת | הלילה שבו הורי נדבורנה קיבלו כוח לבניית הבתים

תחת הכותרת "בחכמה יבנה בית" התכנסו עשרות הורים לילדים בגיל השידוכים לשמוע דברי הדרכה וחיזוק • במרכז המעמד זכו לשמוע את משא הקודש של האדמו"ר מנדבורנה ודברי חיזוק מהאדמו"ר מפיטסבורג • צפו בגלריה (חסידים)

כינוס השידוכים בנדבורנה (צילום: שמוליק קורלנסקי)

מעמד מרגש ויוצא דופן נערך שבוע שעבר בחצר הקודש נדבורנה. באולם מיוחד התכנסו עשרות הורים שצאצאיהם הגיעו לגיל ה, לערב שכולו עיון והתבוננות בדרכי ההשתדלות והאמונה בפרק זמן רגיש זה של בניית הבית.

במרכז הערב עמדו דבריו של האדמו"ר מנדבורנה, שנשא את המשא המרכזי. בדבריו הדריך האדמו"ר את ההורים כיצד לנהוג בתבונה ובסבלנות, תוך שימת דגש על חיזוק הביטחון בהשגת הזיווג הגון בעתו ובזמנו.

אורח הכבוד במעמד היה האדמו"ר מפיטסבורג, שהגיע במיוחד כדי לשאת דברי חיזוק והתעוררות, וריתק את הקהל בדברי אגדה ומחשבה על חשיבות השמחה והאמונה בבית היהודי.

כמו כן, נשאו דברים הרב אורי בלוי, והשדכן הנודע הרב דוד יונה קליין, שסיפק להורים כלים מעשיים ועצות פרקטיות להתנהלות מול עולם השדכנות המורכב, תוך שיתוף מניסיונו העשיר בתחום.

את הערב הנחה בטוב טעם ובכישרון הרב משולם לייפער, בן האדמו"ר מטעמשוואר אלעד וחתן הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה, שקשר בין חלקי הערב בדברי הסבר נפלאים.

כינוס השידוכים בנדבורנה (צילום: שמוליק קורלנסקי)
