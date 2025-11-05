מכה למופבעי הסליחות המוזיקלים | גפני יוצא לקרב חייו | הקוישיקלאך שהצילו: הסיפור שמסעיר את בלגיה החסידית | הבחורים נותרו בהלם: הגר"ש שטיינמן נכנס - בלי משב"קים ובלי "ימים" | הפרסום ב'מעייריב' עובד! מעקב אחר הקהילה הליטאית בפסגת זאב מזרח (מעייריב)
חסידי תולדות אברהם יצחק נצפו הבוקר (רביעי) מקיימים מנהג הקפות עם ארבעת המינים סביב ציון הרשב"י במירון, כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה • האדמו"ר אשר קשור בכל נימי נפשו לתנא האלוקי, מרבה לפקוד את הציון הקדוש מעת לעת, וכעת באו תלמידיו לעורר רחמי שמים מרובים בציון לרפואתו, ע"פ תורת הסוד עם ארבעת המינים (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר יום ראשון של חוה"מ, ברחוב 'אמרי חיים' בסמוך למרכז העולמי של החסידות, כדי לחזות מקרוב בעבודת קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ בעת נטילת הלולב | שעה קצרה לפני התפילה הופיע האדמו"ר בחלון סוכתו האישית הסמוכה לבית המדרש הגדול, ובירך על הד' מינים בכוונה גדולה | שוקי לרר הצטופף עם החסידים ומגיש תיעוד (חסידים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משלחת של רבני חב"ד וקרא פרק תהילים להצלחת המערכה הרגישה בימים אלו | חברי המשלת העניקו לראש הממשלה סט מהודר של ארבעת המינים ובירכו אותו שיעמוד חזק מול לחצים חיצוניים | ראש הממשלה שחזר את פגישותיו עם הרבי מליובאוויטש והתבטא שהיום הוא מבין היטב דברים ששמע בשעתו (חרדים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)