הקריאה המהדהדת "זוחלים ורועדים מיום בואך" שפורסמה היום בכלי התקשורת החרדית כמבוא למכתב דרמטי וחריג של גדולי ישראל, היא לא עוד כותרת שגרתית, אלא קו אדום בוהק שמציבים גדולי הדור נגד מה שהם מכנים כהיסחפות מסוכנת של ימי הרחמים אל מחוזות הפופ, הגיטרות ומופעי הבידור ההמוניים.

כל הפרטים על מכתבם הדרמטי של מנהיגי הציבור החרדי-ליטאי נגד מופעי הסליחות המוזיקליות, הדיונים הסוערים ברשתות החברתיות והשאלה המתבקשת - במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

מאבק חייו

המערכת הפוליטית הליטאית סוערת בעקבות הדיווח של העיתונאי חנני ברייטקופף על הניסיון הבוטה של גורמים עסקניים להדיח את נציגי הציבור הוותיקים ולבצר שליטה ארוכת טווח במפלגה שלא באמצעות מועצת גדולי התורה. אלא שיו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני, שועל קרבות ותיק בזירה הפוליטית, לא ממתין לרגע ויוצא למסע שובר שוויון.

כל הפרטים על המתרחש מאחורי הקלעים - מי יוזם את הפוטש, מי מנסה למנוע אותו והאם קיים בכלל סיכוי להחליף את הנציגים הליטאים ביהדות התורה - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

הסוד של הנאשם היהודי

אולמות בית המשפט באנטוורפן ראו לא מעט תיקים סבוכים, אבל מה שקרה ביום שני לפני שבועיים הותיר אפילו את עורכי הדין הוותיקים ביותר פעורי פה. יהודי אחד, שנשם לרווחה והלך כבן חורין לאחר שכל האישומים נגדו נמחקו באבחה אחת, הפך בעל כורחו לגיבורו של נס מדהים שחצה את גבולות אירופה ישר אל תוך היכלי החסידות בירושלים.

כל הפרטים, מטיסת הבזק והנואשת לישראל וממנה בחזרה לבלגיה, העצה של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים וההבטחה הפלאית - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

בלי 'שורעס', בלי "ימים"

תלמידי ישיבת שיח יצחק זכו לביקור חריג ונדיר של חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, שהוזמן לחזק את תלמידי הישיבה לקראת יום הדין בעוד קצת יותר משבועיים. עבור הבחורים, עוד לפני השיחה, הם זכו לשיעור מוסר מאלף כשחבר המועצת נכנס להיכל הישיבה, בלי גבאים ובלי מלווים, בלי ימים ובלי שורעס.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם התיחעודים, הפרטים ותוכן השיחה.

קם הדבר הזה וגם נהיה

לפני קצת יותר משנה חשפנו כאן במהדורת מעייריב על הקהילה הליטאית הראשונה שהולכת ונבנית בשכונת פסגת זאב מזרח בצפון ירושלים. כדי להבין את האירוע, נציין, ששכונת פסגת זאב היא השכונה הגדולה ביותר בירושלים - יותר משכונת רמות על כל חלקיה, יותר מתלפיות ויותר מכל שכונת מגורים אחרת בעיר הבירה.

בחודשים שאחרי פרסום הידיעה במעייריב, פנו עשרות רבות של אברכים למתווכים מקומיים כדי לברר על המוצר החדש שאף אחד לא הכיר - פסגת זאב מזרח. דבר הוביל לדבר, והשמועה עשתה לה כנפיים במגזר החרדי בירושלים, והשבת, נחנך לראשונה בית הכנסת של הקהילה הליטאית בפסגת זאב מזרח, שרושמת זינוק חד במספר המשפחות המונות כיום כמה עשרות משפחות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי.