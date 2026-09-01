מחלוקת חריפה פרצה סביב אירועי ההנצחה השנתיים לזכרו של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הורתה לבטל את קיום הכנס השנתי במועדו הקבוע. תנועת ש"ס מיהרה להגיב ושיגרה מכתב משפטי חריף באמצעות עו"ד גיא בוסי, בדרישה לבטל את ההחלטה המקוממת.

במכתב שנשלח ליועמ"שית, מבהירה התנועה כי קיום האירוע במועדו הסמוך ליום הפטירה - ג' בחשוון - מעוגן בחוק מפורש של הכנסת להנצחת זכרו של מרן זצוק"ל. לטענת ש"ס, הנחיה מנהלית לתקופת בחירות אינה יכולה להשעות או לבטל חובת חוק שנקבעה על ידי המחוקק.

שאלה עקרונית: האם הנחיה מנהלית גוברת על חוק?

במכתב מועלית שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינו של כנס זה: "האם הנחיה מנהלית בתקופת בחירות יכולה להפוך חובה שקבעה הכנסת לאיסור? כאמור, לדידה של המפלגה התשובה לכך שלילית", נכתב במסמך.

עוד צוין במכתב: "המחוקק ידע היטב מיהו מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. הוא ידע את תולדותיו. הוא ידע את זיקתו ההיסטורית למפלגה. ואף על פי כן, ולמעשה דווקא בשל פועלו הציבורי, התורני והלאומי, בחר להורות למדינה להנציח את זכרו מדי שנה. לא ניתן עתה להפוך את אותה זיקה, שהייתה גלויה למחוקק, לעילה להשעיית החוק".

מתווה פשרה עם מגבלות מחמירות

כדי לאפשר את קיום האירוע כסדרו ולמנוע כל חשש לתעמולת בחירות, הודיעה ש"ס כי היא מוכנה לקבל על עצמה שורת מגבלות מחמירות. בין היתר: ללא נאומים של נבחרי ציבור ופוליטיקאים, ללא שימוש בסמלים מפלגתיים, היעדר מוחלט של תעמולת בחירות, ופיקוח מוקדם מלא על כלל התכנים והפרסומים.

במכתב מודגש כי אירועי הנצחה ממלכתיים לדמויות ציבוריות אחרות אינם מבוטלים בשל סמיכות לבחירות. "אירועי ההנצחה לראשי ממשלה ולדמויות ציבוריות אינם חדלים מלהתקיים רק משום שאותן דמויות היו מזוהות בחייהן עם מפלגות פוליטיות (ראו למשל ולא רק: אירועי ההנצחה ליצחק רבין, שחלים השנה אף הם בסמיכות לבחירות)", נכתב.

אולטימטום של 48 שעות

בש"ס הציבו אולטימטום ברור: אם לא תתקבל תשובה חיובית בתוך 48 שעות, תעתור התנועה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקבלת סעד משפטי דחוף.

כזכור, ההחלטה המקורית של היועמ"שית התבססה על הטענה כי בשל הקשר ההדוק וההיסטורי שבין מרן לבין תנועת ש"ס, אי אפשר לנטרל את ההיבט התעמולתי של האירוע. עתה, עם הצעת מתווה הפשרה המחמיר, מצפה ש"ס לתשובה חיובית שתאפשר את קיום האירוע כחוק.