( צילום שרגא: יונתן סינדל / פלאש 90 )

לאחר ההחלטה המקוממת של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, לאסור על קיום אירועי ההנצחה השנתיים לזכרו של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל בתקופת הבחירות – מנסים כעת בארגוני השמאל להשתיק גם את קול המחאה הנוקב.

התנועה למען איכות השלטון שיגרה היום (ראשון) מכתב דחוף ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה עמית איסמן, למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ולראש אח"מ, בדרישה חסרת תקדים לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. זעקת כאב על ביזוי זכרו של מרן הראשל"צ בביקור אצל אדמו"ר מבעלזא | תיעוד מלא חיים כהן | 27.08.26 הפנייה המקוממת של אנשי התנועה באה בעקבות דברי הכאב והזעקה הנוקבים שהשמיע הראשון לציון שליט"א במהלך שיעורו השבועי המסורתי במוצאי שבת קודש. הגר"י יוסף לא יכול היה לעצור את כאבו לנוכח ההתעמרות הבוטה בזכרו של אביו הגדול, והביע מחאה חריפה על חוות הדעת המשפטית שאסרה את מימון העצרות לזכרו. במהלך השיעור, שנמסר בפני המוני תלמידים ושודר לאלפי צופים ברחבי הארץ והעולם, זעק הראשון לציון מעומק הלב: "היועמ"שית שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות לרבנו עובדיה יוסף זיע"א. המרשעת הזו מתעסקת איתו? הקב"ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה. זה לא יעבור בשתיקה!" הגר"י יוסף הוסיף והצביע על האפליה הבוטה של המערכת המשפטית, כאשר הזכיר את אירועי הזיכרון ליצחק רבין ז"ל שמתקיימים ללא כל הגבלה או התערבות משפטית, גם בעונות בחירות: "בהלוויה של האבא היו כמעט מיליון איש, כל עם ישראל – חילונים, דתיים, כיפות סרוגות, חסידים וליטאים. מגיע יום השנה של הרב לעשות לו אשכבה כראוי לו, ופתאום מוציאים חוות דעת שאסור לעשות עצרת? לרבין, שהוא היה איש פוליטי ונרצח, עליו הם לא אוסרים כי זה שייך לשמאל. אבל האבא היה גדול הדורות ואיש תורני!"

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ניסיון להדביק "הסתה" על תפילה ודין שמיים

במקום להרכין ראש מול הזעקה האותנטית של רבבות עמך בית ישראל, מיהרו עורכות הדין של התנועה לאיכות השלטון לנסות ולהפוך תפילה וביטוי של דין שמיים – לעבירה פלילית של "הסתה לאלימות". במכתבם טענו בחוצפה כי דבריו של הראשון לציון "אינם נאמרים בחלל ריק" ומייצרים לכאורה "חשש ממשי למעשי אלימות".

עו"ד יעל בלוך, מנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, אף הגדילה לטעון כי מדובר ב"תקיפת שלטון החוק ושומרי הסף", תוך התעלמות מוחלטת מכך שמדובר בדברי מחאה דתית-תורנית שורשית על ביזוי כבוד התורה.

זעם בציבור החרדי: "לא ישתיקו את רבני ישראל"

אברכים איתם שוחחנו אמרו היום: "התנועה לאיכות השלטון הוכיחה שוב שהיא אינה דואגת לשלטון החוק אלא לרדיפת הדת והמסורת. כשנבחרי שמאל ואנשי אקדמיה מתבטאים בקריאות למרי אזרחי ולאלימות – הם שותקים; אבל כאשר רב בישראל מביע מחאה על ביזוי זכרו של הרב עובדיה יוסף ומזכיר שיש דין ויש דיין בשמיים – הם רצים למשטרה."

ח"כ מיכאל מלכיאלי הגיב לדרישת התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה נגד הראשון לציון: "חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש, אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליט"א שאמר דעתו דעת תורה באופן ברור. תנועת ש"ס תמשיך להתחזק למרות מרמורו וגחמותיו של הג'ינג'י".