בעקבות הדיווחים על חלוקת ירושה בסאטמר, פורסמו השבוע דיווחים על כך שכביכול "נחשף אוצר" של כמאה ספרים מעזבונו של מרן ה'דברי אמונה' מתולדות אהרן זצוק"ל, לצד טענות על כתבי יד שנעלמו. אולם בדיקת העובדות מגלה תמונה שונה לחלוטין.

כזכור, בחנוכה תשנ"ז הסתלק לבית עולמו מרן האדמו"ר ה'דברי אמונה' זצוק"ל. לאחר מכן התפצלה החסידות: רוב החסידים דבקו בבנו, הגאון האדמו"ר מתולדות אהרן, וחלק מהחסידים פנו אל הבכור, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

כבר כחודשיים לאחר ההסתלקות חולקה הירושה שווה בשווה באמצעות נאמנים משני הצדדים, וכך נעשה ביושר מלא גם עם נכסים נוספים לאורך השנים.

מהיכן הגיעו הספרים שעליהם דובר? בסעיף מפורש בצוואתו כתב מרן ה'דברי אמונה' זצוק"ל כי ישנם מספר ספרים שקיבל מזקינו הרב משה דייטש זצ"ל, ואינו יודע אם הם שייכים לו. על כן ציווה האדמו"ר זצוק"ל בצוואתו "כי הספרים האלו ישארו בידי נאמן עד כי יבוא משיח, ולא לחלק את זאת בין הירושה".

כך אכן היה במשך כל השנים. הספרים נשמרו בידי הנאמנים בדיוק כפי שציווה הרבי זצוק"ל, ללא כל עוררין.

לאחרונה פנה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק וביקש שהספרים – אותם ספרים שיועדו להישמר עד ביאת המשיח – יועברו למשמורת אצלו. האדמו"ר מתולדות אהרן נענה לבקשה מיד, מתוך רצון למנוע כל מחלוקת, והעביר את הספרים למשמורת אחיו.