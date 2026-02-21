האם ילדי ירושלים התאמנו להיכנס למושב מירון עם נשק של פעם? בצהרי יום ל"ג בעומר, נצפה מחזה מרהיב וחמוד במיוחד בלב שכונת 'מאה שערים'. מאות מילדי 'תולדות אהרן' מילאו את חצר החסידות, כשהם יורים ב'חץ וקשת' בכדי לקיים את המנהג העתיק, לזכרו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כשכידוע בימיו לא נראתה הקשת בענן | הצלם שוקי לרר תיעד את הרגעים היפים ומגיש גלריה (חסידים)
התרגשות שיא בתולדות אהרן: עם הגיעו של חודש אדר, נפרץ הסכר בחסידות • 83 זוגות חגגו מסיבות "לחיים" בשבוע האחרון – כמעט בכל בית בשכונה חוגגים שמחה משפחתית • וגם, הסוד הכמוס שנשמר בלב המחותנים לאורך החורף כדי לא להפריע ל'שטייגן' בישיבה • רשימת השידוכים המלאה (חסידים)
במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)
ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, הגיע במפתיע לשמחת בית השואבה בחצר הקודש תולדות אהרן | האדמו"ר שהתרגש מהופעתו העניק לו כבוד מיוחד וביקש ממנו לשאת דברים בפני אלפי המשתתפים | בסיום המעמד ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר (חסידים)
בזמן שאלפים נוהרים אל חצה"ק תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לא הרחק משם, מרחק נסיעה של כחצי שעה, גם ניכרת שמחת בית השואבה בשיא תפארתה ושמחתה, בהיכל ביהמ"ד של החסידות בבית שמש, שם התקיים המעמד בראשות האדמו"ר מנחלת אהרן, שאף פיזז בין הרוקדים, ושר ט"ו שיר המעלות כנהוג (חסידים)
מחזה מרגש נרשם בשבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, כאשר בחורים מצטיינים מישיבת "תולדות אהרן", הגיעו להתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט | במהלך המעמד פצחו הבחורים בשירת ניגוני הקודש שחוברו על ידי האדמו"ר מתולדות אהרן, השירה העוצמתית והמרגשת מילאה את החדר, וברגעים נדירים נראו דמעות התרגשות זולגות מעיני הרבי מתולדות משה | צפו בתיעוד (חסידים)
מעמד חגיגי התקיים בחסידות תולדות אהרן לכבוד בחורי הישיבות הקטנות, בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני העדה החרדית | במהלך האירוע נערך סיום מסכתות וחלוקת פרסים | בסיום הערב ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, התוועדות חסידית עד אור הבוקר | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
אלפי חסידי תולדות אהרן נטלו חלק במעמד הכנסת ספר תורה אל היכל ביהמ"ד הגדול במרכז 'מאה שערים', נדבת ליבו של הרה"ח ר' מרדכי גוטפרב, מחשובי החסידים | המעמד הגדול נערך שעה קלה לפני כניסת החג, והריקודים נערכו ברחבה שלפני ביהמ"ד, עקב כך שבית המדרש היה מוכן לחג | צפו בתיעודים (חסידים)
מאז שנת אסון במירון - תשפ"א, נמנע האדמו"ר מתולדות אהרן מלערוך את ההדלקה הגדולה שהיה עורך בסמוך לציון התנא האלוקי רשב"י, בנטות צללי ערב ההילולא. אמנם, על העלייה המסורתית האדמו"ר אינו מוותר, ומזה כמה שנים הוא מגיע בשעות אחה"צ המאוחרות, ומכניס שמן למדורת הקודש שהדליק האדמו"ר מבאיאן בליל ההילולא (בחצרות קודש)
לרגל
יום ההילולא של הרב מאיר ברנדסדורפר זצ"ל
בעל ‘הקנה בושם’ זצ"ל
שחל בתאריך כ’ אייר | שורות
קצרות על דמותו של עמוד ההלכה, שהעמיד אלפי מורי הוראה בישראל |
על בקיאותו הנפלאה
בהלכות המעשיות שהקנו לו שם בכל העולם |
"לֹא בָּא כַּבּושֶׂם
הַזֶה"
(יהדות ואקטואליה)
במרכז החסידות בטבורה של שכונת 'מאה שערים' בירושלים, אפה האדמו"ר מתולדות אהרן את המצות לקראת חג הפסח לבוש בבגדי לבן כנהוג, שעה קלה אחר חצות היום כנהוג | פרחי החסידים שרצו לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר נצפו מטפסים מעל לחלונות ובכל פינה אפשרית | צפו בתיעוד (חסידים)
תחת גשם שוטף הכניסו חסידי 'תולדות אהרן' ביום חמישי האחרון, ספר תורה אל היכלא קדישא של הציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי באתרא קדישא מירון | ספר התורה החדש עוטף בניילון מפני נזקי המים, והחסידים רקדו ופיזזו עד כלות הנפש מתוך שמחת התורה כי לנו אורה, לבושים בבגדי שבת כנהוג (חסידים)
הצלם החרדי שוקי לרר, שסייר אמש בירושלים, נכנס בעיצומו של יום הפורים להיכלה של חצה"ק 'תולדות אהרן' בשכונת 'מאה שערים', ותיעד באופן מרהיב את עריכת הטיש של האדמו"ר, הריקודים על השולחן, דבקותו של האדמו"ר, וכמובן תיעוד מהחסידים ששתו 'עד דלא ידע' ושכבו בצדי בית המדרש (חסידים)
הבוקר נפטר לבית עולמו האברך החשוב הרב שמעון דוב קליין ז"ל, מחסידי 'תולדות אהרן', אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה אחר שחלה במחלה קשה, והוא בן 32 בפטירתו, בהותירו אחריו חמשת יתומים רכים | ההלוויה בשעות הצהריים בירושלים (דיין האמת)
אלפי חסידי תולדות אהרן יתכנסו הערב בהיכל ביהמ"ד הגדול בשכונת 'מאה שערים', לאסיפת חירום, לאור קריאתו של האדמו"ר, להתאסף יחדיו ולהתעורר בדברים נחוצים מאוד העומדים על הפרק | בכינוס יעוררו רחמי שמים מרובים עבור אחיו הגדול של האדמו"ר, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הזקוק לרחמי שמים מרובים (חסידים)