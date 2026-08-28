חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

מספר חודשים לאחר המעמד ההיסטורי בו חולקו חפצי הקודש של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו שליט"א, התקיים היום מעמד נוסף של חלוקת ירושה. הפעם עסקה החלוקה בכלי הכסף העתיקים והיקרים ערך שהיו ברשותו של הרבי זצ"ל.

שווי ירושת הכסף והזהב בסאטמר

בשונה מהחלוקה הקודמת שנערכה בין הבנים בלבד, הפעם זכו להשתתף בחלוקה כל שבעת הילדים - ארבעת הבנים ושלוש הבנות. המעמד התקיים פעם נוספת בביתו של הנגיד הידוע ר' ליפא פרידמן במונסי, בנוכחות נציגי כל אחד מהיורשים והמשמשים בקודש שייצגו את המשפחות.

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

שיטת ההגרלה שננקטה כללה שימוש בשתי קופסאות נפרדות: בקופסה אחת הוכנסו פתקים הנושאים את שמות שבעת היורשים, ובקופסה השנייה הוכנסו פתקים המציינים את חבילות הירושה השונות - חבילה א', חבילה ב' וכן הלאה. כל חבילה כללה פירוט מפורט של כלי הכסף הכלולים בה ואת שוויים המשוער.

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

מהלך ההגרלה התנהל באופן מסודר: בכל שלב נשלף תחילה פתק אחד מהקופסה הראשונה עם שמו של אחד היורשים, ומיד לאחר מכן נשלף פתק מהקופסה השנייה שקבע איזו חבילת ירושה תגיע לידיו. טיש הילולא בחצר סאדיגורה ירושלים חיים כהן | 26.08.26 מיוחד: מתחם צ'ק-אין בחצר ויז'ניץ מונסי חיים כהן | 26.08.26 תוצאות ההגרלה היו כדלקמן: בערכה הראשונה זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר בורו פארק שליט"א.

חבילה א' מהירושה

בערכה השנייה זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר מונסי.

חבילה ב' מהירושה

בערכה השלישית זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר מונטריאול.

חבילה ג' מהירושה

בערכה הרביעית זכה האדמו"ר מוהרי"י מסאטמר.

חבילה ד' מהירושה

בערכה החמישית זכה האדמו"ר המהר"א מסאטמר.

חבילה ה' מהירושה

בערכה השישית זכה הגה"צ אבד"ק זענטא.

חבילה ו' מהירושה

בערכה השביעית זכה הגה"צ אבד"ק סאטמר 15.

חבילה ז' מהירושה

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הירושה בסאטמר ( צילום: באדיבות המצלם )