מספר חודשים לאחר המעמד ההיסטורי בו חולקו חפצי הקודש של מרן האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו שליט"א, התקיים היום מעמד נוסף של חלוקת ירושה. הפעם עסקה החלוקה בכלי הכסף העתיקים והיקרים ערך שהיו ברשותו של הרבי זצ"ל.
בשונה מהחלוקה הקודמת שנערכה בין הבנים בלבד, הפעם זכו להשתתף בחלוקה כל שבעת הילדים - ארבעת הבנים ושלוש הבנות. המעמד התקיים פעם נוספת בביתו של הנגיד הידוע ר' ליפא פרידמן במונסי, בנוכחות נציגי כל אחד מהיורשים והמשמשים בקודש שייצגו את המשפחות.
שיטת ההגרלה שננקטה כללה שימוש בשתי קופסאות נפרדות: בקופסה אחת הוכנסו פתקים הנושאים את שמות שבעת היורשים, ובקופסה השנייה הוכנסו פתקים המציינים את חבילות הירושה השונות - חבילה א', חבילה ב' וכן הלאה. כל חבילה כללה פירוט מפורט של כלי הכסף הכלולים בה ואת שוויים המשוער.
מהלך ההגרלה התנהל באופן מסודר: בכל שלב נשלף תחילה פתק אחד מהקופסה הראשונה עם שמו של אחד היורשים, ומיד לאחר מכן נשלף פתק מהקופסה השנייה שקבע איזו חבילת ירושה תגיע לידיו.
תוצאות ההגרלה היו כדלקמן:
בערכה הראשונה זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר בורו פארק שליט"א.
בערכה השנייה זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר מונסי.
בערכה השלישית זכה הגה"צ גאב"ד סאטמר מונטריאול.
בערכה הרביעית זכה האדמו"ר מוהרי"י מסאטמר.
בערכה החמישית זכה האדמו"ר המהר"א מסאטמר.
בערכה השישית זכה הגה"צ אבד"ק זענטא.
בערכה השביעית זכה הגה"צ אבד"ק סאטמר 15.
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