ביקור מרגש התקיים בימים אלו בחדרו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בישיבתו הרמה בעיר בית שמש. האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ עלה למעונו של הגאון להתברך בברכת השנים לקראת ימים נוראים הבעל"ט.

במהלך המפגש המרומם התעוררו זכרונות הוד משנות קדם. הגאון רבי משה שטרנבוך הזכיר כי בשנת תשי"ח שימש כשדכן בנישואי אחות האדמו"ר, הרבנית מסלונים ע"ה, עם יבלחט"א האדמו"ר מסלונים. הגר"מ שטרנבוך חייך וסיפר כי כשכר שדכנות קיבל אז את ספר 'תשובות הרשב"א'.

עוד הוזכר שידוך היסטורי נוסף שערך הגר"מ שטרנבוך - שידוכו של אחיו, הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן, עם הרבנית ע"ה בתו של האדמו"ר ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל. הגר"מ והאדמו"ר העלו על נס את הקשר התורני העמוק והפלפול בלימוד שהיה לגאון עוד באותן שנים עם מרן ה'מקור ברוך' זי"ע.

במהלך השיחה שאל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ מתי החל הקשר המיוחד של הגאון עם מרן האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל. הגר"מ שטרנבוך השיב כי עוד בימי בחרותו זכה לסעוד פעמים רבות על שולחנו הטהור בשבתות קודש.

בסיום הביקור ברך הגאון רבי משה שטרנבוך את האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ואת הנלווים אליו בברכת קודשו לשנה טובה ומבורכת. בין המלווים היה חתנו הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף רחובות.