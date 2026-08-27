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ביקור מרומם בבית שמש

הגאון רבי משה שטרנבוך העלה זכרונות מרתקים מימי קדם בביקור האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ

האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ הגיע לחדרו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בישיבתו בבית שמש להתברך לקראת ימים נוראים | במהלך המפגש התעוררו זכרונות מרגשים על שידוכי גדולי ישראל, סעודות שבת עם מרן ה'בית ישראל' מגור זי"ע ופלפול תורני עם ה'מקור ברוך' זי"ע

האדמו"ר מדזי'קוב ויזניץ בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך
האדמו"ר מדזי'קוב ויזניץ בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ביקור מרגש התקיים בימים אלו בחדרו של בישיבתו הרמה בעיר בית שמש. האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ עלה למעונו של הגאון להתברך בברכת השנים לקראת ימים נוראים הבעל"ט.

במהלך המפגש המרומם התעוררו זכרונות הוד משנות קדם. הגאון רבי משה שטרנבוך הזכיר כי בשנת תשי"ח שימש כשדכן בנישואי אחות האדמו"ר, הרבנית מסלונים ע"ה, עם יבלחט"א האדמו"ר מסלונים. הגר"מ שטרנבוך חייך וסיפר כי כשכר שדכנות קיבל אז את ספר 'תשובות הרשב"א'.

עוד הוזכר שידוך היסטורי נוסף שערך הגר"מ שטרנבוך - שידוכו של אחיו, הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן, עם הרבנית ע"ה בתו של האדמו"ר ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל. הגר"מ והאדמו"ר העלו על נס את הקשר התורני העמוק והפלפול בלימוד שהיה לגאון עוד באותן שנים עם מרן ה'מקור ברוך' זי"ע.

במהלך השיחה שאל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ מתי החל הקשר המיוחד של הגאון עם מרן האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל. הגר"מ שטרנבוך השיב כי עוד בימי בחרותו זכה לסעוד פעמים רבות על שולחנו הטהור בשבתות קודש.

בסיום הביקור ברך הגאון רבי משה שטרנבוך את האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ואת הנלווים אליו בברכת קודשו לשנה טובה ומבורכת. בין המלווים היה חתנו הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף רחובות.

האדמו"ר מדזי'קוב ויזניץ בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדזי'קוב ויזניץ בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדזי'קוב ויזניץ בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב משה שטרנבוךמקור ברוךבבליבית ישראל מגורדז'יקוב ויז'ניץ

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