מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת מקור ברוך בירושלים, בו ארבעה ילדים חשו בסחרחורת והתעלפו | בעקבות הדיווח, הוזנק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים (חומ"ס) של מחוז ירושלים (בארץ)
ביום שישי האחרון ציינו בחצר הקודש סערט ויז'ניץ את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במוצאי שבת קודש זכו בחורי הישיבה להסב בחדר האוכל של הישיבה לסעודת מלווה מלכה, ולשמוע זיכרונות הוד ועובדות מבעל ההילולא מפי האדמו"ר מזלאטושב שזכה בילדותו להסתופף בצילו הקדוש ולהתבשם מאורו הזך והבהיר שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
לרגל יום היארצייט של הגה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, שחל אתמול ביום ט' אייר, פקד בנו, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את קברו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ | בצאתו פנה אל עבר קברה של זקנתו הרבנית הצדקנית מרת צירל הגר ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, אשר חודש לאחרונה ע"י כלל צאצאיה, לאחר 51 שנים מפטירתה (חסידים)