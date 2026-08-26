וינטר משיב לאיזנקוט: "אעשה הכל שממשלתך לא תקום"

יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, התבטא אתמול (יום רביעי) בראיון לחדשות 13 נגד האפשרות שעופר וינטר ימונה לשר הביטחון, וקבע כי אינו מתאים למשרה זו.

לדברי איזנקוט, וינטר אמנם "מפקד שדה טוב", אולם מעולם לא שירת בתפקידי פיקוד אסטרטגי בצה"ל, ולפיכך אין בידיו הניסיון הנדרש לניהול משרד הביטחון.

וינטר, העומד בראש מפלגת "עמך ישראל", פרסם בעקבות הדברים סרטון תגובה חריף, שבו תקף את תפיסתו הביטחונית של איזנקוט ואת החלטותיו בעבר כמפקד בכיר.

"גדי היקר, תהום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו", אמר וינטר בסרטון. "כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום".

וינטר המשיך והבהיר: "אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת – התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת, עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה, ועם הרצי הלוי".

בהמשך דבריו הוסיף וינטר: "אז אם זו המשמעות של פיקוד אסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה. במשמרת שלנו זה לא יהיה. אנשים חדשים יביאו תפיסות חדשות: הכרעה מהירה, הגירה מרצון, ושחיילי צה"ל תמיד, אבל תמיד, יהיו לפני אזרחי אויב. אנחנו, עם ישראל, נשנה לטובה".

העימות מתרחש יום לאחר השקת מפלגתו של וינטר, שבמסגרתה הצהיר כי במקרה של הצטרפות לממשלה הוא דורש לעצמו את תיק הביטחון.

שר החוץ גדעון סער יצא בתמיכה בוינטר, ותקף את איזנקוט על טענתו. סער כתב: "אם תת־אלוף (במיל׳) אינו כשיר להיות שר ביטחון, איך אדם שלא כיהן מעולם כשר ביצועי במשרד ממשלתי כלשהו כשיר להיות ראש ממשלה?"

מתן כהנא הגיב אף הוא לוינטר והזכיר: "להזכירך, עופר וינטר: חצי שנה אחרי סיום תפקידו של איזנקוט, בזמן שאתה מזכיר צבאי לראש הממשלה, התקבלה התרעה שכסף שמועבר לעזה מגיע לזרוע הצבאית של חמאס והעברתו לא נמנעה. להזכירך, המשכת לשרת בצה״ל עוד חמש שנים אחרי עזיבת איזנקוט. גם ב־7.10.23 היית חלק מהמערכת שאתה מכנה היום ״הקונספציה״".

כהנא הוסיף: "ועוד תזכורת אחרונה, ראש הממשלה של השבעה באוקטובר - זה שאתה מבקש להיות שר הביטחון שלו, אחרי שאמרת שהוא ״חייב לעוף״ הוא מגדולי מובילי מדיניות ההכלה והקונספציה מול חמאס. אז לאיזה עופר וינטר להאמין? קשוט עצמך תחילה".