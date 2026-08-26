במטה הבחירות של גדי איזנקוט התגלו בשבועות האחרונים ממצאים מדאיגים: תוכנות זדוניות מתוחכמות אותרו במכשירי הטלפון של שני עובדים בכירים. הגילוי נעשה במסגרת נוהל אבטחה מחמיר שהמטה מפעיל, הכולל בדיקות סייבר יומיות למכשיריהם של כלל אנשי המפתח ובעלי התפקידים הרגישים במטה. כך דווח היום (יום רביעי) בחדשות 12.

לפי ההערכות, מטרת התוכנות הזדוניות שהותקנו הייתה לבצע האזנות, לעקוב אחר הפעילות ולאסוף מידע פוליטי ואסטרטגי רגיש מתוך המטה. החשש העיקרי נובע מכך שהעובדים שנפגעו ממלאים תפקידים בכירים ויש להם גישה למידע רגיש, לרבות תוכניות עבודה, מהלכים פוליטיים ושיחות פנימיות במטה בתקופת הבחירות. מכשירו של איזנקוט לא נפגע על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם, מכשירו האישי של גדי איזנקוט עצמו לא נפגע, ולא נמצאו בו סימנים לחדירה או להתקנת תוכנות זדוניות. החדירה התמקדה בעובדים בכירים במעגל הקרוב של המטה, אך לא הגיעה למכשירו של יו"ר המפלגה. השורד המיתולוגי בסקווירא - והחזית החדשה של נשיא העליון | מעייריב איצלה כץ | 18:30 הגילוי מתרחש על רקע מערכת הבחירות הנוכחית, שבה איזנקוט מתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. מפלגת 'ישר!' מציגה תוצאות גבוהות בסקרים האחרונים - בסקר אחד היא קיבלה 23 מנדטים לעומת 21 לליכוד, ובסקר אחר אף 24 מנדטים לעומת 23 לליכוד.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

החלטה שלא לפנות למשטרה

צעד בולט שננקט בעקבות הגילוי הוא החלטת ראשי המטה שלא לפנות לרשויות אכיפת החוק. למרות חומרת החדירה והחשד לביצוע עבירות פליליות של האזנת סתר וחדירה לחומר מחשב, החליטו במטה איזנקוט בשלב זה שלא להגיש תלונה רשמית למשטרת ישראל ולא לערב את גורמי האכיפה הממלכתיים.

במקום זאת, בחר המטה להמשיך ולהסתמך על חברת אבטחת סייבר פרטית. החברה מלווה את המטה באופן שוטף, מבצעת את הבדיקות היומיות במכשירי הבכירים, ומובילה פעולות הגנה והקשחה מקיפות של כל מערך המחשוב, התקשורת והאבטחה של המטה, במטרה למנוע ניסיונות חדירה נוספים.

יצוין כי לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה. ברקאי כתב אז כי כמועמד מוביל לראשות ממשלה וכשהשיח רגיש, לא ניתן לאיזנקוט מענה בסוגיית האבטחה, ובשל כך אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק.