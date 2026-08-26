עורך דינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עו"ד זאב וולף, הפנה היום (יום רביעי) מכתב התראה משפטי לגדי איזנקוט, בעקבות התבטאויות שהשמיע האחרון בריאיון לפודקאסט "איך לעשות דברים". במכתב נדרש איזנקוט לפרסם התנצלות פומבית, להסיר את הפרסום מכל הפלטפורמות ולשלם פיצוי כספי בסך 100,000 שקלים.

במהלך הריאיון התייחס איזנקוט לשיח ברשתות החברתיות, ואמר: "יש פוליטיקאים שמנצלים את זה. הם ידעו להגיע לצעירים בסרטי 'טיקטוק' אלימים שאומרים שהדרך היחידה היא להרוג ושערבי טוב זה ערבי מת והפעלת כוח וסרטונים של בריונות. וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר היא תופעה מדאיגה מאוד ומטלטלת".

לטענת עורך דינו של השר, רצף הדברים והמעבר הישיר לאזכור שמו של בן גביר יצרו אצל המאזינים רושם כאילו המסרים שתוארו בריאיון מיוחסים אישית לשר. במכתב נטען כי הדברים הציגו את בן גביר כאדם אלים ובריון, המפיץ מסרים גזעניים ומעודד צעירים להרוג. מטעם השר הכחישו טענות אלו באופן מוחלט, והבהירו כי הוא מעולם לא פרסם או קידם תכנים הכוללים מסרים מסוג זה, ואינו מעודד אלימות או בריונות.

במכתב ההתראה נטען כי הדברים חורגים מגבולות הביקורת הפוליטית הלגיטימית ומהווים לשון הרע. עורך הדין ציין כי הריאיון הופץ באמצעות תאגיד השידור הציבורי ובפלטפורמות דיגיטליות נוספות, וכי מפלגת "ישר לישראל עם איזנקוט" אף היא פרסמה את הריאיון. על פי הנתונים שהובאו במכתב, הפרסום מטעם המפלגה צבר למעלה ממיליון ושלוש מאות אלף צפיות.

השר דורש כי תוך 72 שעות תפורסם התנצלות, הכחשה ותיקון בנוסח שיתואם מראש עם עורך דינו. במקביל, נדרשים איזנקוט ומפלגתו להסיר את הפרסום מכל הפלטפורמות בהן הופץ, ולפנות לתאגיד השידור ולגורמים נוספים בדרישה להסיר את הקטע הרלוונטי.

בנוסף לכך, דורש השר פיצוי כספי בסך 100,000 שקלים, סכום שהוגדר במכתב כסכום המוצע לצורכי פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. במכתב צוין כי אם הדרישות לא ייענו במסגרת הזמן שנקבעה, הנחה השר את עורך דינו לפתוח בהליכים משפטיים מיידיים ללא התראה נוספת.