פגישה פוליטית חשאית שהתקיימה לאחרונה בין יו"ר ש"ס לשעבר, אלי ישי, לבין יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, מעוררת סערה במערכת הפוליטית החרדית. דבר הפגישה, שנשמרה תחת מעטה סודיות, נחשף אמש על ידי העיתונאי יאיר שרקי ב'חדשות 12'.

המפגש התקיים במשרדי מפלגת 'ישר!' בתל אביב, כאשר ישי הגיע לשיחה עם איזנקוט במסגרת שנראתה כפגישה פוליטית מתוכננת. בסביבתו של איזנקוט אישרו את דבר קיום המפגש וטענו כי המהלך נועד לסייע למפלגה ללמוד לעומק את האלקטורט של ש"ס.

בסביבת איזנקוט אמרו שזהו חלק מהמהלך של המפלגה ללמוד את האלקטורט של ש"ס והנסיון למשוך אליהם קולות של מצביעי ש"ס, על רקע זהותו המזרחית של יו"ר 'ישר!'. עוד ציינו בסביבת איזנקוט כי בשיחה עלה גם נושא החינוך החרדי, אך הדגישו כי לא הוצע לישי מקום ברשימה לכנסת.

מנגד, בתגובה לפרסום הכתבה בערוץ 12, אלי ישי הציג גרסה שונה למטרת המפגש. "אני נפגש עם הרבה פוליטיקאים, אני חבר של איזנקוט מפעם, ישבתי איתו לפגישה על הנמכת גובה הלהבות בבחירות", מסר ישי. עם זאת, כאשר נשאל האם בכוונתו להשתלב במסגרת פוליטית כלשהי לקראת הבחירות הקרובות, בחר ישי לשמור על זכות השתיקה ולא להכחיש.

"אירוע מביש ומצער"

הדיווח על המפגש עורר תרעומת רבה ברחוב החרדי. בשיחה עם 'בבלי' הבוקר, גורם חרדי הביע הסתייגות חריפה מתוכן השיחה ומעצם קיומה. "אם אכן מדובר בפגישה שעסקה במיפוי ובלמידת הציבור של ש"ס כדי לפגוע בו מבחוץ – הרי שמדובר באירוע מביש ומצער", אמר בשיחה.

אותו גורם הוסיף בביקורת ישירה: "גם פוליטיקאי שהפסיד בבחירות ונדחק החוצה צריך לשמור על גבולות גזרה. אסור לבעוט בכל הציבור החרדי, לשתף פעולה עם גורמים שמבקשים לפגוע בלומדי התורה ולהזיק למערכות החינוך התורני מתוך ייאוש או תסכול אישי".

עם זאת, סייג אותו גורם והדגיש: "אם הדברים שיוצאים מסביבתו של אלי ישי הם המדויקים, וכל תכלית המפגש הייתה שיחת נימוסין בין מכרים ותיקים שנועדה להרגיע את הרוחות, להנמיך את גובה הלהבות ולהביא לקירוב לבבות גם בתוך במערכת הבחירות – הרי שמדובר בצעד ראוי ומבורך. חובת ההוכחה כעת היא על המעשים בשטח".