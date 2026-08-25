תת-אלוף במילואים עופר וינטר, מפקד חטיבת גבעתי לשעבר, הכריז אמש (ראשון) על הקמת תנועה פוליטית חדשה במעמד שנערך במתחם שלוה בירושלים.

וינטר הגדיר את מערכת הבחירות הקרובה כמשאל עם על אופי צבא ההגנה לישראל בעתיד – האם יפעל במסגרת של יוזמה והכרעה או שיישאר במגננה. כמו כן התייחס למכלול האתגרים העומדים בפני המדינה, ובהם שילוב החרדים בשוק העבודה, חיבור המגזר הערבי, שינוי במערכת המשפט ופירוק הפשיעה בנגב ובגליל.

בפתח דבריו שיתף וינטר את הרקע המשפחתי שלו: "אני בן למשפחה ששרדה את התופת של שואת יהודי הונגריה, נכד לסבתא אסתר גרוס שבסיפור של רעות ואחוות אחיות אדירה, הצילה את אחותה מרים ושתיהן עלו לארץ וגידלו ילדים ונכדים פה".

לאחר מכן תיאר את מסלולו הצבאי: התגייס לסיירת מטכ"ל, שירת כמפקד במגלן ובדובדבן, ולבסוף בחטיבת גבעתי אותה כינה "חטיבה הסגולה". במהלך דבריו הזכיר מפקדים, נופלים ולוחמים מכלל היחידות בהן שירת, וכינה אותם "דור הניצחון".

וינטר התחייב לפעול למען שינוי בסדר העדיפויות הלאומי ולהעדפה מתקנת למשרתים בצה"ל. הוא מתח ביקורת חריפה על התפיסות שהובילו לאירועי שמחת תורה תשפ"ד, והדגיש את החשיבות להבטיח שמחדל דומה לא יישנה.

המפקד לשעבר הציג את מגוון הפעילים והשותפים שהצטרפו לתנועה החדשה מכל שדרות החברה, ואמר כי מדובר בכוחות חדשים המבקשים לשרת את העם מתוך אהבת הארץ ומסורת ישראל, כחלק ממחנה הימין.

בנושא הפלסטיני והלחימה בעזה הצהיר בנחרצות: "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפיתרון בעזה הוא אחד: ה ג י ר ה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב! זה המוסר האמיתי".

וינטר התייחס גם לסערת "שמע ישראל" ממבצע צוק איתן, וציין כי כיום הלוחמים בשטח נושאים עיניים לשמיים באותה אמונה. לקראת יום הבחירות שייערך ב-כ"ז בתשרי תשפ"ו (27 באוקטובר), הכריז רשמית על שם התנועה: "מפלגת עמך ישראל".

את נאומו חתם בקריאה מתוך תפילת שליח הציבור: "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני". לאחר מכן הזמין לבמה את יוסף חדד.

בין השמות הבולטים במפלגה החדשה ניתן למנות את הפעיל הערבי יוסף חדד, שהצהיר בכנס על רצונו להיות חבר קבינט, ואת העיתונאית נטעלי שם טוב.